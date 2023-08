Belen Ramet regresó a San Juan y contó su experiencia por el mundo

De regreso a San Juan luego de presentarse en Europa junto a Julieta Romero y capacitarse en Broadway, Belén Ramet pasó por Banda Ancha y relató su experiencia única relacionada con su profesión.

Frente a frente con Daniel Tejada, la artista comentó: "Me encanta estar acá, es hermoso. Me fui hace varios meses, casi no vi el invierno y estuve todo junio y después me fui a Nueva York a capacitarme gracias a una beca que gané en un reconocida academia de arte y performática", comenzó diciendo Belén.

Luego agregó: "Aprendí muchísimo en esta experiencia y en Estados Unidos están como redescubriendo una nueva técnica de canto. En mi contacto con pares de todo el mundo, había mucha gente de México y de Colombia, también argentinos. En esta experiencia uno va al encuentro de otras culturas, a aprender otros modos de expresión artística y los ejercicios siempre eran canciones en inglés, pero cuando teníamos la libertad elegía canciones de mi tierra. Luego la gente me pedía otras canciones y en esta época que estamos medio bajoneados, hay que reconocer que somos un gran país, una gran provincia que tiene historias y cosas para dar", expresó Belén sobre sus experiencias.

Acerca de su experiencia en Europa cantando los clásicos de Piazzolla, Ramet detalló: "Fuimos llevando nuestra música con mucha conciencia y respeto porque llevábamos la música de nuestro país y era una responsabilidad. Con respeto y honor asumimos la prueba y nos fue muy bien, muy bien. Comprobamos que la música no tiene fronteras", aseguró la cantante.