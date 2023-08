Belén Sancho, entre páginas y universos: ‘es una locura y un orgullo enorme’

Belén Sancho es una joven que pasó del mundo de las reseñas a ser una de las escritoras más aclamadas en las plataformas de lectores. Con un mundo sorprendente, la autora lanzó su primer libro bajo la editorial Penguin House. Ella charló con Diario 13 y brindó detalles de su creación.

Prisma, sumerge al lector en una cautivadora historia entre dos mundos. En el mismo, relata la historia de Alison, una joven marcada por la desaparición de su padre, y que se enfrenta a ataques de ira y miedo al abandono que le dificultan establecer relaciones sanas. Cuando su padre reaparece y le ofrece información para salvar a su amiga Bria, quien ha desaparecido en circunstancias sospechosas, Alison se embarca en una misión junto a Luke, un joven que trabaja con su padre. Juntos cruzarán a un universo paralelo que cambiará todo lo que conocían hasta ahora.

Entrevista mano a mano

¿Qué se siente pasar de lectora a escritora?

La verdad es que desde que yo empecé a leer, siempre quise escribir. Desde que leía fanfictions, tenía ganas de escribir y crear mi propia historia y que la gente conecte con los personajes o con lo que estaba pasando, o sacarle una sonrisa a alguien en cuanto a un romance o generar un nuevo crush literario. Entonces siempre como que tuve esas ganas de escribir y es re loco estar leyendo ahora y decir: "Hay otra persona que está siendo lectora de mi propio libro". Para mí es una locura y es un orgullo enorme.

¿Qué sentís ahora que sos reseñada?

Leer las reseñas es siempre muy loco y es una experiencia genuinamente enriquecedora. Obviamente tenés todo tipo de reseñas, porque como yo siempre digo en mi canal, hay reseñas de una estrella y de cinco estrellas de todos los libros, entonces te vas a encontrar con de todo, con gente que conectó con tu historia, gente que no, gente que te va a dar material constructivo para que vos crezcas y yo creo que la crítica es la única forma real de crecer y me nutro tanto de aquellas reseñas que dicen que les encantó el libro y que es maravilloso y que les resultó adictivo. Eso me genera mucha emoción, sinceramente, más que cuando me dicen que Luke es un nuevo crush literario y que no pueden parar con el romance o se involucran tanto en la historia que les genera ese tipo de emociones. Eso es lo que más me gusta recibir y me gusta mucho también recibir reseñas críticas o reseñas que me ayudan a crecer como escritora, ya que obviamente es mi primer libro y hay mucho para mejorar y mucho para crecer. Es la única forma de crecer que alguien realmente se siente y te diga: "Bueno, mirá, esto me gustó, esto se puede mejorar así y así". Creo que es lo más lindo del proceso de ser reseñada.

¿Tenés un momento favorito desde que salió a la venta Prisma?

La realidad es que uno de mis momentos favoritos o más emocionantes es cuando abrí la caja y vi el libro por primera vez. Aunque no estaba a la venta todavía, cuando subí el unboxing la gente vio mi emoción. El día de vuelta con la gente y ver el libro materializado y ver tanto trabajo logrado al fin, el sueño cumplido, es uno de los momentos que más atesoro. Después, las firmas. Es re loco encontrarte con gente que te leyó, que tiene todo el libro marcado con post-its, que te dice: "Me lo devoré en un día, no voy a parar de leer" o "Me sacaste un bloqueo de lector". Entonces creo que el ida y vuelta con los lectores es lo que más disfruto y las firmas tienen eso, tienen esa conexión con los lectores y poder saber su opinión de primera fuente.

¿Te sentís más identificada con Luke o Alison?

Esta es una gran pregunta, yo creo que tengo cosas de los dos. Me siento más identificada con Alison porque soy bastante temperamental y enojona. Entonces, como que tiendo a enojarme con facilidad ante algunas situaciones. Creo que eso lo tengo de Alison. No estoy tan loca como Alison, pero tengo cositas de ella. De Luke, soy más de tomarme la vida como se la toma Luke. Los que ya hayan leído el libro y sepan bien cuál es la personalidad de Luke y cómo se toma las cosas y cómo reacciona ante la vida, en eso él es muy parecido a mí.

¿A Prisma lo creaste como el mundo en el que amarías vivir?

La realidad es que a todos les gustaría vivir en Prisma. No quiero hacer spoiler, pero hay una cosa particular por la cual todos quisiéramos vivir ahí. Pero creo que Prisma surge como, no sé si un mundo ideal, pero sí un mundo en el cual los humanos no se equivocan tanto. Como que hay un montón de cosas que son corrompidas por los humanos y Prisma como que todavía no llegó a esa corrupción por suerte. Entonces es como un mundo más puro y las relaciones entre los seres de este mundo son distintas. Se manejan de una forma distinta y dan prioridad a otras cosas. Creo que eso es lo que el mundo de la Tierra perdió. Entonces nace como un contraste entre el mundo corrupto humano y este mundo sin corrupción.

Creaste un idioma y un mundo. ¿Fue la etapa más complicada de la escritura?

A muchos les va a sorprender esto, pero no. La creación del mundo, del nuevo idioma, de ciertos elementos del mundo, como que me llegaban a la cabeza solos y salían de mi imaginación. Lo que sí fue lo más difícil es hacer que todo ese mundo encajara en la trama y tuviera sentido. El lector no se quede como: "¿Qué está pasando acá? No entiendo nada". Entonces, hacer que vaya conociendo al mundo lentamente junto con la protagonista y que todo cierre fue lo que más me costó. Pero el mundo y la creación es un proceso que súper disfruté y que venía solo, digamos.

¿Qué mensaje le dejarías a las chicas y chicos que quieren seguir tus pasos?

La realidad es que me llegan bastantes mensajes de gente que quiere empezar a escribir y que le da miedo o no se anima. O que piensa: "¿Quién me va a publicar o dónde pongo mi historia?". Y la realidad es que todas esas dudas hacen que nunca lo hagas. Mi consejo es que lo hagan igual. O sea, que si les gusta escribir o tienen ganas de escribir, tienen ganas de contar una historia, que la cuenten. Aunque su primer lector sea solamente ustedes mismos. Aunque quede en un archivo de su computadora. Lo mejor que pueden hacer es escribir y sacarse esa historia que tienen para contar. Después ven dónde va, quién la va a leer. Hay un montón de herramientas para subirlas en plataformas online y después ver si las pueden llegar a publicar. Pero lo primero es escribirlas por el hecho de escribir para vos, aunque vos seas tu primer lector. Porque nunca te vas a arrepentir de escribir una historia porque vos escribís la historia que querés leer. Entonces estarías escribiendo un libro que a vos te gustaría. Entonces me parece que eso, que escriban aunque quede en un archivo de su computadora.

¿Ya estás trabajando en algún proyecto literario o estás solo disfrutando de lo que te da Prisma?

La realidad es que ya me han llegado bastantes 'amenazas' para que siga Prisma y saque una segunda parte. Pero por ahora, estoy disfrutando del proceso. Estuve con un año bastante lleno de cosas y de trabajo, además de lo del libro. Entonces, como que me estoy dando una pausa para disfrutar de la experiencia, de las reseñas y de los lectores. Ir pensando en qué sigue y si sigo esta historia, cómo continuarla. Siempre tengo alguna que otra historia dando vueltas en mi cabeza que tengo ganas de escribir. Siempre me levanto si me ocurren nuevas cosas, nuevas historias. Pero todavía no estoy trabajando de por sí en una historia.