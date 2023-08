Día del lector: sanjuaninos confesaron sus inicios y pasiones en la lectura

Como cada 24 de agosto, los argentinos celebran el Día del Lector, en conmemoración al nacimiento de Jorge Luis Borges, uno de los escritores más influyentes y reconocidos en la literatura mundial. Borges nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y su obra literaria abarca una amplia gama de géneros y estilos, siendo conocido por su enfoque innovador en la narrativa y su exploración de temas filosóficos y metafísicos. Diario 13 charló con lectores sanjuaninos que abocan su amor por los libros en redes y no dudaron en decir como llegó su amor a las páginas.

El Día del Lector se estableció como una manera de honrar la contribución de Borges a la literatura y para promover la importancia de la lectura en la sociedad. Pero más allá del gran autor, muchos jóvenes lector ingresan por otros géneros al mundo de la literatura.

Una de las lectoras sanjuaninas que dio a conocer cual es su genero favorito fue Agustina, quien es la administradora de @masquepalabrasblog "En mi caso el género que me atrapó desde chica y hasta hoy es el género fantástico o fantasía y por libro es Medianoche de Claudia Gray". En tanto el escritor sanjuanino German Rodríguez detalló: "De siempre: distopias y policiales. Últimamente microrrelatos y novela histórica. 1984 es el libro que me devuelve a la lectura y a la escritura en secundaria". En tanto, Luciana de Oca Ruiz dijo: "Creo que el libro que más me marcó fue Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern, porque me hizo reflexionar de lo lindo que es adentrarse y crear otros mundos desde la lectura y escritura".

En tanto Victoria de @utopiaenpalabras, "Yo creo que los libros siempre estuvieron presentes en mi vida, probablemente desde que nací". En la misma línea expresó "mi abuelo tenía un editorial. Entonces, yo nací prácticamente con un libro en la mano. De hecho, mi mamá siempre me cuenta que una de las primeras cosas que yo hacía cuando todavía no sabía hablar era como hacer de cuenta que leía". Su camino comenzó en la educación primaria con los primeros ejemplares que leía por su cuenta: "siempre me terminé ganando como el premio de la persona que más libros había leído". En su periodo de secundaria ingresó al mundo de lo digital y su consumó acrecentó notablemente. La pandemia la llevó a las redes sociales que le dieron lugar a un mundo nuevo y que le dieron paso a ser Bookstagrammer. "Y a partir de ahí ya mis lecturas ya no tienen coordinación. Escucho audiolibros, leo poemarios cuando antes los odiaba, leo gente de todo el mundo, leo libros muy conocidos, leo libros que no conoce nadie", señaló la joven estudiante de instrumentación quirúrgica.