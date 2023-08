Laura Piastellini presentó ´Pulsando la vida´, el documental sobre la cuyanía

En una nueva mañana cargada de noticias y actualidad, el arte también tuvo su momento en la pantalla de Canal 13, más precisamente en Banda Ancha de la mano de Daniel Tejada.

Es así que Laura Piastelli, directora audiovisual, en comunicación virtual contó sobre el estreno de "Pulsando la vida", el documental sobre la cuyanía que podrá verse en el Cine Teatro Municipal, este jueves 31 de agosto a las 21 horas.

Con el objeto de rescatar la música folclórica cuyana, la creativa aseguró: "No vengo de familia cuyana pero, al entrar en el mundo de la música como documentalistas es comenzar a buscar historias y verlas y me di cuenta que ésta tenía potencia y no había sido contada como debería", comenzó diciendo la entrevistada.

Luego agregó: "Uno busca o se quiere encontrar con este tipo de historias que tiene que ver con la identidad de un pueblo, con una región. A mí me llamó la atención muchas cosas que tenían que ver con algo que existía y yo desconocía. Después viajar por otros lado y encontrarme con gente con Raly, Peteco Carabajal o Falú y escucharlos hablar sobre la música cuyana y las virtudes de la guitarra y sus composiciones y darme cuenta que había una historia, desconocida para mí y que, me motivaba a querer contarla".

"Hay un montón de mensajes dentro del documental, que tienen que ver con distintos puntos que se tocan de la música y del arte en general. Algunos tienen que ver con el lugar que ocupa la mujer, otro con el lugar que ocupa la misma música cuyana dentro de la región y del país; las composiciones, las transformaciones de la música a lo largo de la historia", comentó Piastelli.

Este documental, además del jueves 31 de agosto a las 21 horas, se podrá disfrutar en los siguientes días:

Lunes 04/09: 21:00hs

Martes 05/09: 21:00hs

Miércoles 06/09: 21:00hs

La entrada general -en venta en la boletería del teatro desde una hora antes de la función- tiene un valor de $400, y $200 para estudiantes y jubilados.