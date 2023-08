5 joyas literarias de autores argentinos que no podes dejar de leer

La pasión por la lectura se renueva y cada mes trae consigo una selección de títulos que despiertan el interés de los lectores. En esta ocasión, te presentamos 5 obras de destacados autores argentinos que no puedes dejar de leer en agosto.

EL EXCESO de EDGARDO SCOTT

Ambientada en los años 90 en una Buenos Aires suburbana, El exceso gira en torno de un ministro y cuatro personajes: su custodio, su hijo adolescente, su empleada doméstica, el novio bisexual de su hija. Entre lo histórico y lo íntimo, la narración toma distintos sucesos en la vida de cada uno de ellos, que alternan y se confunden con hechos reales ocurridos entre 1989 y 2001. Así, el día de franco del custodio coincide con la repatriación de los restos de Rosas; o en plena debacle económica, Elena, la empleada doméstica, se entera de que su única hija partirá al exilio en busca de oportunidades; y mientras Leandro, el hijo del ministro, engorda y diseña videojuegos que recrean la geo grafía de villas miseria, barrios cerrados y shoppings, el novio de la hija se convierte en confidente inesperado de un terrible secreto que involucra a su suegro. El exceso es, en palabras del propio autor, una novela política. Con una prosa tan precisa como adictiva, Edgardo Scott retrata en clave de ficción una época y a una sociedad que despertó trágicamente del sueño del éxito individual y la fiesta interminable del consumo.

DESDE LA BOCA Cuando lo extraordinario se vuelve normal de MARTÍN KOHAN Y RICARDO COHEN

¿Qué distingue a Boca de todos los otros equipos de fútbol? En este texto brillante, Martín Kohan y Ricardo Cohen analizan cómo lo que para otros cuadros se consideraría fanatismo y excepción, para Boca es la condición propia del hincha medio y de lo habitual en su vida. En cada capítulo, Boca se despliega fuera de medida con absoluta naturalidad y exhibe la manera singular en que combina su anclaje barrial con una proyección de alcance mundial. El poder de irradiación fulgurante que tiene la Bombonera deja en evidencia que el fuera de medida es en Boca la medida. Esto no puede sino expresarse en la idiosincrasia de sus hinchas. También suman historias que podrían sonar inverosímiles si no hubieran sido protagonizadas por hinchas de Boca: un pase de Riquelme y un gol de Palermo reviven a un hombre que incumple la orden del médico de no ir a la cancha por un pico de estrés; un sobrino es secuestrado por su tío para ser integrado formalmente al Mundo Boca; un docente se excusa de examinar a un alumno al ver su vestimenta; un fémur es suficiente para hacer socio a un nonato; una hija no puede faltar a un partido a pesar de que a su padre le quedan pocas horas de vida. Estas y muchas otras historias desbordadas por la pasión son narradas de manera magistral para un libro gozoso, que también es una celebración de lo extraordinario.



BORN Y QUIETO: LA NEGOCIACIÓN SECRETA ENTRE EL MAGNATE Y EL MONTONERO de la periodista MARÍA O´DONNELL

El secuestro de Jorge y Juan Born es, aun al día de hoy, el más caro del que se tenga registro: a cambio de la vida de los herederos, Bunge y Born pagó sesenta millones de dólares a la guerrilla peronista de Montoneros, en 1975. Casi cuarenta años después, en 2014, Jorge Born confió a la periodista María O’Donnell los detalles de su largo cautiverio en una cárcel del pueblo. Su testimonio dio origen a Born, bestseller de 2015. Luego de la publicación, otras personas involucradas en los hechos sintieron la necesidad de hablar. Entre ellos, los hijos de José María Menéndez, el encargado de negociar la liberación de los herederos del gran holding latinoamericano: su padre había grabado las conversaciones telefónicas. Las transcripciones son un documento único: no existe ningún otro registro similar de la principal modalidad que usaron las guerrillas en la década de 1970 para financiar la lucha armada. Con esas y otras fuentes nuevas, la periodista retomó la trama del botín millonario cuyo rastro se borró con la dictadura. Born y Quieto es el resultado de esta investigación, una versión ampliada y enriquecida. Revela la identidad de los protagonistas y el modo en que, gracias a la serenidad que lo mantuvo vivo en una celda diminuta durante nueve meses, Born III fue el gestor de su propia libertad y terminó definiendo el monto del rescate con su padre. A partir de una historia excepcional, O’Donnell presenta con maestría un thriller político apasionante, un drama sin atenuantes que marcó la vida de sus protagonistas para siempre.

CUANDO LA MENTIRA ES LA VERDAD, 20 AÑOS DE KIRCHNERISMO EN 40 DE DEMOCRACIA de HÉCTOR M. GUYOT

En este trabajo, que puede leerse como un balance del ciclo kirchnerista, el autor indaga en la naturaleza del populismo argentino y revisa los conceptos y los hechos que ocuparon el centro del debate en las últimas dos décadas. Un tiempo en que la verdad perdió valor, reemplazada por una impostura que, desde el poder, puso en jaque los pilares de la vida republicana y la convivencia democrática. Héctor M. Guyot mira hacia atrás con calma para tratar de descifrar cómo llegamos a este punto, para preguntarse qué ha representado el kirchnerismo en el devenir de la historia argentina y qué responsabilidad tienen los distintos sectores en este presente de un país sin rumbo donde casi la mitad de la población vive en la pobreza.

MAS ALLA DEL MAR, de LAURA MIRANDA:

Más allá del Mar del sello Vera de VR Editoras es una novela coral. La historia principal se centra en Aldana, una joven médica que decide romper su compromiso de casamiento con su novio desde hace 3 años, abogado, muy querido por sus padres. Aldana deja Buenos Aires -y toda esa historia de amor construida con Javier Montalbán- para instalarse en Mar del Plata, donde acepta el puesto de médica de guardia del hospital de agudos más importante de la ciudad. Está muy contenta con su decisión: ama su trabajo, le encanta la ciudad marítima y conoce a Germán Kaplan, su jefe de área, un profesional excelente que proviene de una familia de médicos muy prestigiosa. Ella comienza a sentir algo por él pero Germán está enamorado de una mujer que a pesar de no querer compromisos afectivos con él le resulta incapaz de dejar.