Robbie Williams quiere cantar con Radiohead

El carismático cantante Robbie Williams y además ex miembro de la agrupación Take That expresó a sus fanáticos el deseo de realizar una llamativa colaboración musical.

En una declaración reciente, el cantante expresó su interés de sumarse a Radiohead para interpretar un cover de la icónica canción "It's Raining Men" de The Weather Girls.

El anuncio lo realizó Robbie en una estrevista para la sección Bizarre del diario inglés The Sun: "Quiero hacer un cover de 'It's Raining Men', pero también quiero que Radiohead haga la pista instrumental para que cante. Hasta el momento no respondieron. Sigo insistiendo pero no obtengo respuesta. No sé. Tal vez le pregunte a Trent Reznor".

Un tema muy particular

"It's Raining Men" fue lanzada en 1982 por el dúo musical The Weather Girls. La canción fue compuesta originalmente por Paul Jabara y Paul Shaffer y, a partir de su lanzamiento, se convirtió en un éxito internacional que lo consagraría como uno de los temas más icónicos de la década de los 80, informó el portal IndieHoy.

Desde la perspectiva de las intérpretes, la canción habla sobre el entusiasmo y la emoción que siente una mujer cuando una gran cantidad de hombres encantadores expresan su deseo de salir con ella. Instrumentalmente, presenta un ritmo pegadizo y un estribillo enérgico que logró convertirse en un himno inoxidable a través de los años.