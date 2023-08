Camila Sasso: “Me interesa la indumentaria como una piel para expresar un mensaje”

En un momento especial del arte en donde diferentes expresiones se unen para crear un momento único, Camila Sasso se sumó a la columna de “Mujeres Activas” para relatar su proceso creativo.

Teniendo como eje a la interacción constante, la artista y estudiante de la Universidad de Palermo detalló su formación y las inquietudes que la mueven en su búsqueda constante: “Como una diseñadora comprometida con la comunicación, creo que de hecho esa es un poco lo que me motiva a formarme en esto, antes de estudiar diseño pasé por psicología y siempre me interesó lo social y la política, por eso en mis proyectos siempre profundizo en un concepto que me interpele, que siempre está respaldado por una reflexión personal o colectiva que casi siempre habla de algo emocional, espiritual o social. Más allá de lo estético, me interesa la indumentaria como un escudo o una piel que creo para expresar un mensaje o una postura”, aseguró.

“Definirme como diseñadora es un poco difícil porque siento que aún estoy en un proceso de exploración, sin embargo, me he dado cuenta de que soy consciente con el mensaje, trato de generar algo en el espectador y a la vez buscar construir una propuesta innovadora. Una vez desarrollada toda la etapa conceptual, soy detallista con la calidad de todo lo que sigue como el diseño, la moldería, la confección, la producción de fotos y la presentación de todo el proceso en láminas, que transmitan la identidad y el concepto”.

Atenta a sumar en sus proyectos a otras personas sensibles y movidas por intereses similares, Camila Sasso agregó: “Me encantan compartir y llevar a cabo mis proyectos de manera grupal, me parece súper interesante convocar a amigos artistas que admiro a dejar su huella en un proyecto que yo haya impulsado y que el mismo sea reinterpretado la mayor cantidad de veces posible igualmente, soy bastante selectiva en ese sentido porque cada trabajo suele ser muy íntimo pero es algo un poco intuitivo y que por ahora no me ha fallado, siempre he colaborado con artistas espectaculares que a veces conocí el mismo día de las fotos pero gracias a Dios siempre me llevé muchísimo aprendizaje en esas experiencias”.

Acerca de su modalidad de trabajo y en la creación de sus obras, la entrevistada comentó: “Suelo trabajar mucho con el contraste, los opuestos y la contradicción, me he dado cuenta que eso también me define, así como soy detallista, también soy desprolija e impulsiva y creo que hay algo de mi esencia que, de alguna manera, hace que todo termine equilibrándose y funcione, a veces eso se sale de mi control, de lo ´planeado´ pero ahí está la sorpresa y la diversión, por eso la improvisación también tiene un valor muy importante”.

Respondiendo el qué la motivó a estudiar diseño de modas, Camila dijo a Diario 13 San Juan: “Elegí esta carrera porque desde muy chica me expresé a través del dibujo, la pintura y la ropa, antes de estudiar diseño pasé por psicología y ahí fue cuando me di cuenta que quería estudiar diseño y que a pesar de que me iba bien en psicología lo que más me preocupaba era que me ponía para ir a la facultad (risas). Siempre fui la asesora de moda de mi familia y mis amigas, así que creo que es algo natural en mí que me hace feliz y trato de hacerlo convivir con mi otra vocación que es más social”.

Acerca del escenario actual de la moda Sasso comentó: “Creo que en este momento es interesante profundizar en el análisis de las macrotendencias en la moda, porque reflejan el paradigma cultural del mundo pero las microtendencias -que son efímeras- son polémicas ya que con las redes se viralizan y cambian constantemente y esto representa un problema de consumo que alimenta la producción en masa de prendas que están “de moda” en periodos muy acotados de tiempo y por lo tanto se descartan rápidamente. Es muy importante que seamos conscientes de esto ya que la industria de la moda es la más contaminante del mundo y lamentablemente, la alta demanda que estas micro tendencias producen implican explotación de personas en países pobres. Entonces, creo que hay algunas tendencias que están buenas y son justamente las que nacen de esta conciencia que se está teniendo sobre la industria como el ´upclycling´, que consiste en reciclar prendas en desuso y muchas veces esto va de la mano con el ´DIY´ que significa hacerlo uno mismo. Pero también creo q las personas siguen las tendencias sin saber de dónde vienen”, reflexionó la entrevistada.

Con una agenda completa de proyectos entre San Juan y Buenos Aires, Camila habló de su participación en diseños para bandas de música y artistas: “Trabajar con musicxs me divierte mucho, siempre me baso en la esencia de la banda, trato de fusionarla con la mía y darle un giro que les sume. El proceso creativo depende de si hay una búsqueda previa de la banda o si tengo libertad absoluta (siempre inspirada por la producción de ellxs) pero fuera de eso, como en el proceso de diseño, busco un concepto en el que creo a partir de ellxs, mis personajes, su origen, su mensaje, el vestuario y su entorno que es el contexto en el que se presentan que puede ser una locación, una escenografía o un escenario. Las producciones de fotos o video es algo en lo que me siento mucho más cómoda ya que es lo que hago desde hace mucho tiempo y he pasado por todos los roles pero, cuando es una presentación es súper divertido, hay una adrenalina previa hermosa, se vive como si fuera parte de la banda y es hermoso después ver a los artistas dar su show con mi vestuario, es muy satisfactorio y notorio el cambio de actitud que hay una vez que están usando mis diseños”.

Movida por su interés y por distintas influencias de variada procedencia, esta “mujer activa” habló sobre sus referentes: “Los tengo con estilos variados y de diferentes disciplinas, me inspiro con la música, con maquilladorxs, con uñas, con pelos, con fotógrafxs, la naturaleza, mis orígenes. En cuanto a moda uno de mis principales referentes es Martín Margiela que es un diseñador belga que cuestionó lo elitista de la moda y aparte es un genio de la moldería, la construcción y deconstrucción de las prendas, me fascina su propuesta en cuanto a la presentación de las colecciones (desfiles y fashion films). También soy muy fan de Vivianne Westwood que fue la creadora de la estética punk en la moda, también con una postura política muy potente que cuestiona las clases, los roles de género y el cuidado del ambiente. También me encanta la fantasía y ahí están Rick Owens con una propuesta oscura, otro genio de la molería. Elsa Schiaparelli con el surrealismo, John Galliano, Alexander Mcqueen, diseñadores que han marcado la historia y tienen muchísimas colecciones, todas icónicas, artistas con una capacidad y creatividad increíble de llevar acabo diferentes conceptos inspirados en personajes, culturas y obras. Iris Van Herpen que trabaja mucho con las nuevas técnicas que la tecnología permite. Por otro lado, me inspiran las personas que me gustaría vestir y en ese sentido busco siempre la inclusión, creo que es importante tener la capacidad de ver más allá de lo hegemónico y producir para todxs, en ese sentido vuelvo a lo conceptual porque cuando uno piensa en vender una identidad esta debería adaptarse a todos los cuerpos que se sientan representados con ella”.

Llegando al final, Camila Sasso re refirió sus proyectos futuros y detalló: “Soy bastante nerd entonces mis planes son seguir aprendiendo y estudiando, por su puesto mi sueño es tener una marca propia que me permita evolucionar mi identidad creativa, me gustaría que sea un equilibrio entre lo puramente conceptual, exclusivo y artesanal con lo comercial. También me gusta mucho el estilismo y la dirección de arte entonces también, quiero seguir colaborando con otros artistas y poder meter mano en sus producciones”.