Si te gustan los juveniles, estas son las 4 mejores opciones para leer

Se vienen novedades juveniles imperdibles para el mes de agosto. Los amantes de la literatura joven encontrarán una variedad de títulos cautivadores que los sumergirán en emocionantes aventuras y romances. Aquí te recomendamos cuatro libros que no te puedes perder:

GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES de EMILY HENRY

Poppy y Alex. Alex y Poppy. No tienen nada en común: ella lleva vestidos estampados; él, pan talones de pinza. Ella es un espíritu aventurero; él prefiere quedarse en casa leyendo. Y, a pesar de todo, son mejores amigos. Durante la mayor parte del año viven separados —ella en Nueva York, él en su pequeño pueblo—, pero cada verano, desde hace ya una década, se toman una semana de vacaciones juntos. Hasta hace dos años, cuando todo cambió. Ahora Poppy tiene todo lo que siempre había soñado, pero está atrapada en la rutina. Cuando alguien le pregunta cuándo fue feliz por última vez, sabe, sin ninguna duda, que fue en ese último y fatí dico viaje con Alex. Por eso decide convencer a su mejor amigo para viajar juntos una vez más. Tienen una semana para arreglarlo todo, ¿qué puede salir mal?

STILL WITH US de LILY DEL PILAR

Noticias Relacionadas 3 recomendaciones ideales para leer este fin de semana largo

Tras recibir una llamada por ruidos molestos, el oficial Lee Minki y su compañero, Jong Sungguk, acuden a inspeccionar un vecindario de clase media ubicado en la ciudad de Daegu, Corea del Sur. Al llegar encuentran un rastro de sangre junto a un hombre que no sabe explicar dónde se encuentra su pareja. Ha ocurrido un secuestro y las pistas apuntan a que Lee Minki podría ser el siguiente. Lily del Pilar, autora que ha cautivado a más de 200.000 lectores alrededor del mundo, vuelve con una adictiva y emotiva novela sobre las relaciones familiares y de amistad. No podrás dejar de leer el esperado spin-off de Still with you y Still with me. ¿Quién dijo que los monstruos solo viven en los cuentos infantiles?

TE ESPERO EN EL FIN DEL MUNDO de ANDREA LONGARELA

¿Con quién te gustaría estar si supieras que mañana se acaba el mundo? Violet y Levi se conocen desde niños. Él sueña con crear un hogar. Ella, con escapar del suyo. Son mejores amigos, siempre están el uno para el otro y, cuando empiezan a crecer, se dan cuenta de que sus sentimientos también lo hacen. Intensos. Imparables. Únicos. Pero Levi desea echar raíces entre montañas mientras que Violet quiere volar muy alto y comerse el mundo. Es posible que no existan dos personas más incompatibles que encajen mejor. Una cabaña abandonada, una colección de figuras de madera y un amor de los que marcan toda una vida. El de Levi, el chico que hacía muchas preguntas, y el de Vi, la chica que tenía todas las respuestas. Emociónate con la historia de Vi y Levi, un amor que tendrá que luchar contra las distancia y el peso de los sueños.

TAL VEZ MAÑANA (MAYBE SOMEDAY) de COLLEEN HOOVER

A los veintidós años, Sydney está disfrutando de una vida fantástica: va a la universidad, tiene un trabajo fijo, está enamorada de su maravilloso novio, Hunter, y comparte piso con su mejor amiga, Tori. Pero todo cambia cuando descubre que Hunter la engaña y se ve forzada a decidir qué hacer con su vida. Sydney se siente fascinada por su misterioso y atractivo vecino, Ridge. No puede quitarle los ojos de encima ni dejar de escucharlo cuando toca la guitarra de manera arrebatadora cada noche desde su balcón. Por su parte, Ridge ve algo en Sydney que no puede ignorar. Pronto ambos descubren que se necesitan mutuamente a todos los niveles.