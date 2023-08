Música nueva para disfrutar en las plataformas virtuales

Con la llegada de agosto, se renueva la oferta musical y las novedades comienzan a verse en las distintas plataformas virtuales.

Distintos artistas, bandas y solistas presentan sus trabajos en distintos géneros y propuestas.

Conocé las novedades.

Bambii - Infinity Club

En su nuevo EP, la productora oriunda de Toronto expande su ya impresionante repertorio sonoro, encapsulando el sonido de una generación de jóvenes de la diáspora caribeña que viven entre dos mundos. Según detalló Bambii en un comunicado a través de Bandcamp, Infinity Club es la banda sonora de un espacio anónimo que alberga una comunidad de cuerpos fluyendo al mismo ritmo. "Infinity Club no conoce edad ni construcción social. Es para todos, en todas partes. De todas las formas, siempre", declaró la artista.

Gaadge - Somewhere Down Below

En su nuevo álbum de estudio titulado Somewhere Down Below, Gaadge deja atrás el ruido de las grabaciones caseras a favor de una producción nítida que abre las puertas a un público más amplio. Aunque es su tercer disco, es la primera vez que el proyecto entra a un estudio propiamente dicho junto al ingeniero Matt Schimelfenig, reconocido por su trabajo junto a Spirit of the Beehive y The War on Drugs.

Miles Kane - One Man Band

One Man Band es el quinto álbum de estudio de Miles Kane y fue compuesto por el músico a finales de 2022. Además, fue producido por el primo de Kane y líder de The Coral, James Skelly, junto a otros músicos invitados incluido Tom Ogden. En esta obra, Kane vuelve a las raíces de su indie rock de guitarras característico.

Vic Mirallas - FDA

FDA es el nuevo EP conceptual de Vic Mirallas constituido por tres canciones en total. Con una producción llena de matices, el artista español presenta una obra sensible que reflexiona sobre los vínculos y la vulnerabilidad. En su nuevo material de estudio, Mirallas muestra su costado más sensible y reafirma su lugar en la escena emergente de España.

Fuente: IndieHoy