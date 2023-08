¿Y se marchó? José Luis Perales hizo un descargo, tras su supuesta muerte

En las últimas horas, circuló la noticia de que el reconocido cantautor español, José Luis Perales, había fallecido. Sin embargo, el propio artista salió a desmentir dichos rumores, comentó que se encuentra en Londres y aseguró que está más vivo que nunca.

En un video oficial, Perales explicó que se encuentra en Inglaterra disfrutando de unos días en compañía de su familia. Aprovechando su estadía en la capital británica, el cantante decidió aclarar la situación y poner fin a los chismes que se generaron a raíz de la fake news sobre su fallecimiento.

"Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya nos estamos a punto de marchar. Pues que de repente, nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca", expresó Perales.