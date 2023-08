Alessio Puleo, el autor italiano dio detalles de su obra sobre el amor durante la guerra

En un contexto histórico cargado de tensión debido a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, Alessio Puleo ha decidido nombrar su libro "Noche y Niebla", en referencia a uno de los períodos más sombríos de la historia. Esta novela narra una historia de amor que desafió las prohibiciones impuestas por la guerra y que fue vivida en circunstancias extremadamente difíciles. El autor italiano compartió los detalles de su obra en una entrevista con Diario 13.

En las páginas de esta conmovedora novela, se teje una trama de amor, amistad y superación, en la que las voces de aquellos olvidados por la historia cobran vida. Los protagonistas, Thomas y Matt, son dos amigos íntimos, uno judío y el otro alemán. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, en una noche de fiesta clandestina, ambos encontrarán el amor de sus vidas.

Sin embargo, la persecución de los homosexuales durante el régimen nazi, en virtud del edicto Nacht und Nebel ("Noche y Niebla") promulgado por Hitler, arrojará a estos dos hombres a situaciones peligrosas y mortales en múltiples ocasiones. A pesar del riesgo inminente de muerte, ambos medirán hasta dónde puede llegar la lucha humana por el amor. Tanto judíos como alemanes se verán involucrados en una masacre despiadada que no respeta ni raza ni posición social.

La narrativa de la novela se despliega a través de la voz de una pareja de abuelos que comparten con su nieto, Ben, la cruda realidad humana que subyace tras los libros de historia. "Noche y Niebla" no solo ofrece una visión íntima de un romance prohibido en tiempos oscuros, sino que también ilumina los rincones olvidados de la historia y la resiliencia del espíritu humano en medio de la adversidad.

Entrevista con Alessio Puleo:

Reflejas un momento muy doloroso de la historia, ¿fue difícil el momento de recolección de datos?

En realidad fue una recolección bastante complicada. La historia de lo que sucedió en ese período triste y oscuro todos hemos estudiado un poco, pero entrar en detalles siempre es bastante complejo. Requiere mucho estudio y mucha documentación. Luego, viene la parte más difícil que sería cruzar bien la parte histórica y la novela.



¿Te reflejas más como Tom o como Ben?

Definitivamente reflexiono más en Ben. El personaje de Ben es un pequeño Alessio Puleo que siempre se ha sentido atraído e intrigado por historias particulares. Desde pequeño siempre he tenido este espíritu investigador y cuando me di cuenta de una historia interesante y sobre todo real, inmediatamente me puse a trabajar tratando de entrevistar a los protagonistas y recopilar cada detalle.

Ejemplo de lo que digo, es mi novela "El día que te deje adiós" que cuenta que cuenta una historia real de la que me di cuenta durante mi período de trabajo en la policía italiana. Una verdadera historia de amor ambientada en Sicilia en los años 30, que conmovió a los italianos

¿Matt tiene algo de vos?

Matt tiene el carácter de un querido amigo mío con quien compartí toda mi infancia. Cada personaje que creo en mis novelas siempre está inspirado en la vida de alguien que ha estado cerca de mí.

David es un personaje que evidencia que no todos los del ejercito apoyaban a Hitler, ¿conoces historias que te ayudaron a crear tal personaje?

En mi vida...tuve la gran fortuna de conocer a Adolfo, un querido amigo mío alemán, que murió hace unos meses a la edad de 103 años. Ya la edad nos hace entender muchas cosas...

incluyendo el de haber participado en la Segunda Guerra Mundial vistiendo el uniforme LS del ejército alemán . El fue un soldado alemán que nunca compartió el pensamiento de Hitler. Fue para mí una fuente inagotable de noticias que me han ayudado a dar vida a esta historia.

¿Pensas qué puede ser un libro que enseñe historia y 'entretenga'?

Creo que es un libro que puede mostrarnos una parte de la vida que muchos han ignorado durante muchos años. Un libro que además de entretenido enseñará mucho para apreciar la vida.