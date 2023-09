"Mujeres en vuelta" sube al escenario del Teatro Municipal

La autora y actriz Sonia Quiroga de Andino pasó este martes por Banda Ancha para invitar al público a una obra creada y protagonizada por docentes jubiladas.

"Mujeres en vuelta" es la propuesta que se presentará este 30 de septiembre en el Cine Teatro Municipal y que según Sonia no hay que dejar de ver.

"Somos un grupo de docentes jubiladas de nivel secundario, estamos ´en vuelta´, nos reunimos mensualmente para hablar de nuestra vida en un café, pero luego de la pandemia y con los coletazos de la crisis económica a una de nosotras se nos ha ocurrido un lugar muy particular para nuestros años", comentó.

"El tema del teatro no es nuevo, con mi marido hacíamos teatro apenas nos casamos, vengo de familiar de artistas. En la escuela hacíamos alguna presentación pero siempre me quedó eso pendiente. En la década del 2000, cuando no cobrábamos por meses, ahí frene a la Legislatura decidimos hacer ´Mujeres en vuelta´. Luego la llevamos a escena, estas cinco mujeres que somos las mismas hace más de veinte años".

"La primera gustó tanto que escribimos otra y las presentamos en el Teatro Sarmiento. Ahora en mayo se nos ocurrió escribir esta obra y ahora subimos a escena el 30 de septiembre a las 21.30. Esta obra busca mostrar la realidad de hoy, cómo la enfrentamos, el valor de la amistad".

Las entradas anticipadas pueden conseguirse llamando al 264 474 4340 o en la Boletería del Cine Teatro Municipal.