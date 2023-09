Ramiro Soler un percusionista sanjuanino que triunfa en televisión

Este miércoles, en Banda Ancha el talento joven de nuestra provincia tuvo su espacio a través del artista y percusionista Ramiro Soler.

El joven sanjuanino sorprendió, la semana pasada, al estricto jurado de "Got Talent Argentina" el programa de Telefe conducido por Lizy Tagliani. Lo más llamativo de todo fue que Ramiro no utilizó una batería convencional, sino que interpretó música con latas, botellas, tapas y todo lo que sirvió para la ocasión.

En comunicación desde Córdoba con Daniel Tejada Soler comentó: "Ese fue un momento particular en este programa gigante en donde los nervios juegan un papel importante y, por suerte esta vez no me jugaron una mala pasada. La verdad lo disfruté al momento, estuvo muy bueno, una experiencia nueva y linda", comenzó diciendo el artista.

Luego agregó: "Estoy agradecido ahora que estoy viendo los resultados que han sido positivos y a la gente le gustó... Creo que como todos los que vivimos en Argentina somos luchadores del día a día, yo soy artista callejero y ese es mi trabajo y solamente trato de hacer música con este show de percusión. Creo que gustó a la gente del jurado, tenía mucha expectativa de que me sonara alguna chicharra. La devolución me puso muy contento".

Acerca de su vivencia en el programa nacional de formato internacional, Soler recordó: "El momento en que presenté mis ´instrumentos´ no convencionales me miraron curiosos. En el show también hay cosas que improviso y, en esta ocasión, salió bien por suerte".

Con algunos símbolos presentes en sus elementos como el mapa de Malvinas y la remera de Sandro el músico aseguró: "Siempre están las islas porque son nuestras, siempre lo tengo ahí, por una cuestión de recordar que son nuestras, un tema de respeto por los ex combatientes. Con respecto a mi remera de Sandro, nunca preparé un outfit ni nada. Unos amigos me prestaron una remera y elegí esa porque sí, jamás estuvo pensado".