Marta Sisterna: “Estoy feliz por este año de grandes cambios y aprendizajes”

Otra gran mujer llega a la columna de Diario 13 San Juan para hablar de sí, sus pasiones y vivencias dentro de la sociedad sanjuanina.

En este sábado de septiembre Marta Sisterna se presentó ante la audiencia diciendo: “Soy la Martita, la Martuchi, la Martula, la que si no tiene la respuesta o lo que le pedís agota las opciones; trato de ser más amorosa, una mamá leona, una gritadora incansable de las causas que me hacen enojar”, comenzó diciendo y se definió como impulsiva, perseverante, fuerte, perfeccionista y observadora.

Estoy feliz por eso, estoy feliz por este año de grandes cambios y grandes aprendizajes.

Amante del teatro, Marta detalló su proceso artístico y dijo: “Si bien hago teatro desde el 2004 he pasado más tiempo en este camino acompañando los productos artísticos desde la asistencia, la producción, el vestuario o la realización que siendo actriz o intérprete. Creo que todo ese alimento de muchos años, me da empuje para disfrutar hoy en escena”, comentó la actriz.

Sobre quiénes son sus referentes que la motivan Sisterna explicó: “Mis maestras y maestros; las personas con las que trabajé y trabajo; mis compañeras y compañeras de los diversos talleres con los que me formo; para mí es muy difícil pensar hoy en un par de personas; me gusta tejer en mi cabeza o en mi cuerpo que soy lo soy por todo mi entorno; por mi vida personal y sus elecciones; por todo lo compartido; lo malo y lo bueno”.

Acerca de su protagónico en la obra “Desterrada” de Lanotannegra, Marta aseguró: “Este personaje me hace tener más coraje y fuerza que siempre, me hace conocerme, me hace denunciar, si bien es una historia de una actriz en cautiverio que no puede actuar; lo hace igual, una mujer desterrada de los espacios ocupados, como Antígona, un personaje bastante solitario, pero con muchas cosas para decir, con muchas facetas de su personalidad por florecer, ¿Qué tiene de mí? ¡Todo! Soy esa actriz que no puede actuar por inseguridades; pero me animé a hacerlo hace más de un año y cada función estoy más segura de la decisión tomada”, reconoció la entrevistada.

Me gusta tejer en mi cabeza o en mi cuerpo que soy lo soy por todo mi entorno; por mi vida personal y sus elecciones; por todo lo compartido; lo malo y lo bueno.

Con muchas cosas pendientes a futuro, la “mujer activa” comentó sus próximos pasos y dijo: “Por ahora seguir con Desterrada, para mí las obras crecen en el escenario; por ahora es una niña pequeña que camina, la vamos hacer florecer al máximo; es el momento más bello de todos los procesos, viajar mucho, hacer función, hacer función, hacer función…”.

“¿Sueños? ¡Ser bailarina! ja! Siempre lo digo; jaja! Bailarina profesional ya no creo poder serlo, pero... estoy descubriendo un mundo hermoso y que me llena tanto como bailar. Este año estoy tomando clases de clown y descubrí que jugar y saltar al abismo es igual que bailar, la misma adrenalina, me encanta. Estoy feliz por eso, estoy feliz por este año de grandes cambios y grandes aprendizajes”, cerró Marta.