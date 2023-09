Esteban Corio, el argentino que cree en un futuro casi de 'Ciencia Ficción'

Esteban Corio es un argentino que cree en el futuro y su evolución. Su creencia lo vislumbra en sus escritos donde la ciencia ficción es lo primordial y da un anclaje de su mirada en este futurismo. El autor charló con Diario 13 sobre su mirada en este mundo atravesado por la robótica y su proceso creativo.

Uno de sus libros es El Futuro de la Humanidad. En el mismo relata como un virus mata al 95% de la población. A su vez, da un muestreó de como se intenta reconstruir la humanidad, quienes regresan al atavismo cultural, el atraso y el aislamiento. Todo supondría que, aún si las cosas marcharan favorablemente, a esta nueva humanidad le tomaría varios milenios para alcanzar los niveles culturales y tecnológicos pre-extinción.

En la obra del argentino, hay giros, como la resurrección del científico causante de la casi extinción, quien se había mantenido en suspensión inanimada para completar su plan de refundar la civilización. La otra circunstancia, fortuita, es una descarga eléctrica que termina de ensamblar dos androides de diseño avanzado en una fábrica abandonada. Dotados de inteligencia artificial y de los vastos conocimientos de la civilización casi extinguida, ellos deberán analizar cuál camino tomarán. Es decir su ayudar o no a los humanos o déjalos librados a su suerte.

Entrevista con Esteban Corio

¿La ficción es lo qué más te apasiona ?

He leído muchísima ficción, de todo tipo, y a través de autores notables, tanto locales como extranjeros, y usualmente me nutro de ellos cuando tengo que imaginar tramas y personajes. Ahora bien, lo que más me gusta es la Ciencia Ficción. La denominación de "Ciencia Ficción" es en realidad, errónea. Proviene de una defectuosa traducción de "Science Fiction", por lo tanto lo más adecuado sería denominarla "Ficción científica" y ahí es donde me siento más a gusto. Lo mío es SciFi filocientífica, hard y, en la mayoría de los casos, futurista. ¿Por qué prefiero la Ciencia Ficción a la ficción pura o a la Fantasía?, bueno, porque la ficción pura describe tramas que perfectamente ocurrieron o pudieron haber ocurrido, o que perfectamente podrían ocurrir. La fantasía, en cambio, narra cosas que no sucedieron y no van a suceder ( El señor de los anillos, Harry Potter, Juego de Tronos). Mientras que la Scifi narra cosas que no sucedieron...pero que podrían suceder. Y ahí es donde me interesa desenvolverme, en escenarios especulativos.

Algunos puntos de tu novela tienen semejanza con la realidad, ¿la pandemia te inspiró ?

Puede decirse que soy un escritor de pandemia, porque arranqué con la primera novela en 2020 (Marte, la Madre Patria. Amazon KDP). Antes de eso, sólo había escrito un libro no ficcional con reflexiones de vida para jóvenes en la etapa prelaboral, que se llama "El Bien Hacer". Respecto a tu pregunta específica, me baso en mi respuesta anterior: La trama de "El Futuro..." no sucedió...pero podría suceder. Las situaciones son ficcionales y especulativas, aunque los lugares, las distancias y otros elementos son de la vida real. Son comprobables. Eso ocurre generalmente en todas mis novelas.

¿Por qué Córdoba como epicentro de la historia " el futuro de la humanidad"?

Bueno, por algunos motivos. El primero sería el más "emotivo", si se quiere. Es una provincia donde pasé muchos hermosos momentos durante mi infancia y adolescencia. Tenemos una casa familiar de temporada cerca de Alta Gracia y solemos ir a pasar unos días al menos una vez por año. Amo a la provincia y a su gente. En segundo término, corrí algunas carreras de aventura allí ( uno de los cuentos de mi libro "Crimen en Clave Claytrónica" está inspirado en las carreras que corrí), y conozco la zona y la topografía del lugar. En tercer término, la proximidad de la central nuclear eléctrica de Embalse es una pieza importante de la trama, y está en la zona. Finalmente, siendo mi tercer novela, quería que transcurriera, al menos en su plot principal, en nuestro país. Ese gusto me lo saqué recientemente con mi quinta novela, "Pampa Cósmica", que la hago transcurrir enteramente en Argentina, específicamente en la Provincia de Buenos Aires"

Humanizas a los robots, ¿ves posible ese mundo ?

No lo veo solamente posible, sino inevitable. Será un gran desafío la coexistencia a futuro. En la mayoría de las novelas o películas cuyos protagonistas principales o secundarios son androides, robots o IA, el ser humano sale mal parado o se plantean conflictos de coexistencia. En esta novela, intenté darle un aspecto diferente, si se quiere más empático entre ambas partes. Estoy trabajando en una novela en donde me sumerjo más en una coexistencia a futuro, con una trama algo más...ominosa.

¿Qué tiene de vos Teka y Roly ?

Teka es querible, Roly es un joven algo tontuelo pero de corazón puro. No creo que me reflejen, aunque tal vez haya algo de ellos que, de manera inconsciente, se los transmití a través de la pluma. Lo que se puedo decirte es que el personaje que más desafío me significó en cuanto a su desarrollo fue Roura. No es fácil convertir a un androide en algo (¿o alguien?) apreciado y confiable.

¿Tenés planeado la continuación de la obra ?

El Futuro de la Humanidad nació con la idea de una trilogía. Luego de algunas sesiones de análisis con la editorial, el director me sugirió englobar las dos primeras partes en una sola novela y hacerla lo más autoconclusiva posible. Si la novela tenía aceptación, plantearíamos su continuación, o segunda parte. La verdad es que la novela anduvo (y anda) bien; he recibido muy buenas reseñas y comentarios y por lo tanto, tengo que desempolvar el manuscrito que narraría una segunda parte y terminar de hacerlo. Sin embargo, antes de eso tengo tres proyectos en marcha, uno de los cuales tal vez vea la luz antes de fui de este año, y los otros dos durante 2024. Por lo tanto, estimo que ELFDLH II estaría para comienzos de 2025.