Marcelo Díaz: “Hacer música y seguir siendo médico. Amo todo lo que hago”

En el comienzo de septiembre, un nuevo artista llaga a la columna de Diario 13 San Juan para hablar de su música, sus comienzos y proyectos.

Es Marcelo Díaz quien comenzó la entrevista y ante la pregunta de cómo se presentaría dijo: “No diría nada. Me sentaría y empezaría a tocar y cantar. Tal vez cuando termine el primer tema recién diría ´buenas noches´”.

Acerca de sí mismo y la forma de afrontar la vida, Marcelo enumeró: “Soy sincero en el total sentido; comprometido con todo lo que hago porque me tomo todo muy en serio y si no me convence no lo hago; soy apasionado, todo es con pasión; tímido me cuesta lo social, arrancar de cero una charla y detallista porque me gusta estar en todo lo que hago o emprendo”.

Sobre sus ocupaciones, el entrevistado dijo a Diario 13 San Juan: “Soy médico de profesión. Amo mi profesión. Mi arte es en parte también la medicina, el arte de curar) y la música que más que arte, es una manera de vivir”, aseguró Díaz.

“Entre la medicina y la música hay muchísima conexión. Ambas profesiones buscan el bienestar, el trascender. La música te da sensibilidad. Y la medicina sin sensibilidad, la empatía hacia el otro no puede ser practicada. Y la medicina te obliga a ser ordenado. Y hacer música con cierto método (que a veces es mi caso, pero no siempre), ayuda a que el caos del arte permanezca a salvo, bajo cierto orden”.

Recordando sus comienzos Marcelo relató: “Creo que la música estuvo siempre. Desde que tengo noción de ser la música estuvo ahí. Escuchando a mi mamá tocar el piano, acompañando a mis padres a juntadas con amigos con guitarreadas interminables (y cuando digo interminables es literal… arrancaban un viernes y terminaban un domingo). Mucho folclore, mucho Beatles, mucho Elvis, Sinatra, Julio Sosa”.

Luego acerca del rock nacional e internacional, el músico mencionó a sus referentes: “Y mi cabeza cambió con Charly. Sui Generis y Serú Giran fueron una explosión en mi adolescencia. Lerner también tuvo algo que ver. Elton John. Fito fue un renacer, el que me marcó y me enseñó que la trova rosarina era un género aparte. Después Cerati, Sumo, los Enanitos Verdes… de afuera Yes, The Police, Queen… que se yo… ¡!!hay tantos!!! Y ya más de grande tengo un aprecio muy particular por lo que hace Lito Vitale. Todo lo que hace es magia, es único. De lo mejor que escuché”.

El entrevistado también fue parte del tributo a Fito Páez organizado por Alejandro Segovia y que reunió a reconocidos artistas locales para interpretar canciones del rosarino. En esta ocasión Díaz interpretó la canción Viejo Mundo del disco "Del 63".

Antes de finalizar la entrevista, Marcelo Díaz contó que disfruta de la etapa del “día a día” en la música: “Obvio que me gustaría grabar un disco. O varios, q se yo, como se dé. Tengo una novela a medio escribir, que espero algún día terminarla”, comentó sobre sus deseos.

“Si se puede tomar como un sueño es que me recuerden como un buen tipo. Que mis hijos sean felices y estén orgullosos de su papá. Que mis amigos y mis afectos sean felices. Que cumplan sus sueños, y si puedo ayudarlos, bienvenido sea. Y hacer música. Y seguir siendo médico. Amo todo lo que hago. Creo q eso ya de por si es un sueño cumplido”.