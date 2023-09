Si sos fanático del punk, hay cinco películas que no debes dejar de ver

El punk es uno de los movimientos culturales y musicales más rupturistas de las últimas décadas. Nacido fundamentalmente en el Reino Unido en la década del 70 como una respuesta rebelde ante la música mainstream y la opresión política, el movimiento se desarrolló tanto desde lo musical como desde lo social, detalló IndieHoy.

El cine lo reflejó en varias películas. En esta nota cinco recomendaciones para no perderse.

The Runaways

2010 - Dir: Floria Sigismondi

Esta es una película biográfica que aborda la historia de la banda punk de mujeres The Runaways. La trama se centra en Joan Jett y Cherie Currie, quienes no solo eran líderes del grupo sino que también desarrollaron un vínculo amoroso. Con un soundtrack delicioso y una elección insuperable de vestuario, el film protagonizado por Kristen Stewart y Dakota Fanning funciona también como visibilización de las mujeres dentro del género musical.

Green Room

2015 - Dir: Jeremy Saulnier

Este film de género cuenta la historia de una banda de rock que es secuestrada y encerrada en una habitación por un grupo extremista. Para los amantes del punk y el terror este es un film imperdible que combina estética, tensión y música.

We Are the Best!

2013 - Dir: Lukas Moodysson

Desde una óptica similar a The Runaways, esta película de origen sueco muestra a un grupo de chicas haciendo punk, aunque en los años 2010. Así, tres adolescentes buscan revitalizar el género armando una banda contra viento y marea, a pesar de que todos a su alrededor quieran convencerlas de que el punk está muerto. Esta simpática comedia se centra en el espíritu de resistencia y contracultura que tuvo y sigue teniendo el movimiento, algo que no deja de fascinar a nuevas generaciones.

Suburbia

1984 - Dir: Penelope Spheeris

Luego de dirigir el aclamado documental The Decline of Western Civilization, en el que retrata la escena alternativa y punk de Los Ángeles, Penelope Spheeris estrenó Suburbia, un film de ficción que vuelve a retratar los códigos de la comunidad punk. El film muestra en clave de drama el movimiento okupa, la rebelión de los niños y adolescentes punk que dejan sus casas, y entre los actores se cuenta Flea de Red Hot Chili Peppers y Chris Pedersen.

The Punk Rock Movie

1978 - Dir: Don Letts

Este documental se centra en la escena punk de Londres de fines de los 70. El film cuenta con gran parte de su material filmado en el club Roxy, espacio donde la subcultura del punk se desarrolló en su esplendor. Parte documental y parte ficción, cuenta como documento de la época y muestra material en vivo de algunas de las bandas más importantes del momento.