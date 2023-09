El teatro en Argentina: una historia de lucha y resistencia

Este miércoles, Ariel Sampaolesi mantuvo una entrevista en Taredetrece, en donde reflexionó sobre la realidad económica que atraviesan los artistas en la actualidad y el rol del Estado en el apoyo a la actividad teatral, destacando la lucha y resistencia del esta actividad a lo largo de los años.

El director se refirió al futuro del teatro y dijo que lo que les espera a los artistas es la resistencia, fuera de lo que suceda a nivel político, “más allá de quien venga, se va a tener que enfrentar a esa resistencia”, y agregó, "la historia del teatro es una historia de lucha".

“Hay algunos actores que por hacer una película cobran millones de dólares y otros que están mal o que no han hecho buenas inversiones en su vida y están sin un mango”, dijo Sampaolesi, quien además reconoció que la provincia de San Juan es “inviable” para el teatro, si no fuese por la ayuda de las políticas de Estado.

El artista destacó que el teatro necesita de la ayuda estatal para poder subsistir y que Argentina es un país con una actividad teatral enorme, algo que no sucede en otros partes del mundo. "Los artistas y la actividad artística en el país son enormes, son muy ricos, tienen mucha calidad y no solo la calidad interpretativa, artística o estética, también hay calidad de pensamiento", explicó. "Que haya en cada ciudad una actividad artística y un teatro es una evolución grandísima que solo está dado a partir del apoyo que le da el Estado a una actividad que está declarada patrimonio de la humanidad y que si no fuera apoyado, desaparecería", concluyó.