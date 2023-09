Luis Ávila: 'Hay cuestiones de San Juan que incorporé y quienes lo leyeron lo pueden ver'

Luis Ávila es un reconocido en San Juan en el arte de la escritura. Su vida sigue sumergida en las letras pero su último salto fue a lo grande. Esto se debe a que el escritor con más de 60 títulos en plataformas de lectura y escritura, logró lanzar su libro Bad Boy con la Editorial más grande de Latinoamérica. Es así como Penguin Random House es la nueva casa del sanjuanino, convirtiéndolo en el primero en lanzar su obra con ellos. Con enorme emoción charló con Diario 13 sobre su arte y proceso.

Al consultarle sobre que sintió al publicar con una editorial de tal magnitud explicó: "una persona que de verdad sabe de libros, sabe la importancia de publicar en una editorial como Penguin Random House, Quizás a otras no lo valora tanto. Creo que soy la primera persona en San Juan en publicar con esta editorial". A la vez agregó: "Yo siempre lo vi como algo inalcanzable porque lo veía como algo que le pasaba a la gente famosa, luego aprendí con el tiempo como era el sistema". Su felicidad es enorme, incluso señaló como un logró la importancia que se le esta dando a la industria nacional.

Bad Boy, es un libro de ficción juvenil, que pone sobre la mesa una trama de adolescentes que deben elegir bandos, amores y cuestiones un poco ilegales. Aunque Luis remarcó que "en el ámbito juvenil hay temas que se han concientizado mucho, sobre todo temas de salud mental, algo que están abordadas en mi libro". A diferencia de una edición anterior: "Ahora se le da una impronta mucho más trabajada y no tan cruda". Si bien no se refleja mucho en los personajes de sus obras, mencionó que se siente como uno de sus favoritos a Tachas por su modo de ver la vida.

El sanjuanino, señaló en Diario 13 que nunca deja de lado su costado territorial. Por este motivo sostuvo: "Hay cuestiones de San Juan que he incorporado y solamente quienes han leído el libro lo pueden ver. Por ejemplo, los mitos que existen sobre presuntos túneles que conectan todo San Juan. Eso está en el libro. No hay semitas, pero están todos los mitos y leyendas urbanas de San Juan".

En este caso, su libro es muy especial por el contexto en que se dio: "Esta portada tiene un trabajo que es mucho mejor. Mi identidad de autor. Tuvo un trabajo diferente a lo que fue la versión original. Tiene la ilustradora que yo quería, el título original de la saga. Tiene una corrección mucha más asidua, ya que estuve ahí en todos los pasos, fue unida y vuelta. Estuve muy presente en lo que fue la campaña de promoción. El libro conservó mucho de lo que antes no lo pude controlar porque desconocía". A ello sumó: "Estoy muy a gusto con el producto final".

Desde su perspectiva, el plus que tiene el libro físico, es que le da un sello de prestigio al autor, más allá de lo rentable. Esto se debe a que los lectores pueden llevar a la finalización ya apropiación mayor de la historia, algo que no se da con ese énfasis en los formatos digitales.

Su amor por la provincia es algo que remarca siempre. Él vive en San Juan, aunque por cuestiones laborales deba viajar con mucha frecuencia. Es por ello que sostuvo: "Me parece super positivo que conservemos la identidad de San Juan porque, al menos en mi caso, todas las semanas estoy viajando por temas laborales y de estudios. Mi identidad sanjuanina es algo que no reniego nunca. San Juan a mí me ha dado mucho, me ha brindado la oportunidad de crecer constantemente y siempre voy a estar muy agradecido y tratando de aportar a la provincia".

Su vida sigue ligada a la literatura, y ahora solo espera los resultados de este lanzamiento para poder seguir avanzando en su carrera que ya lo posiciona como uno de los más leídos en las plataformas.