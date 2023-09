"Acquiesce", el nuevo video de Oasis

hace algunos días, la cuenta oficial de YouTube de Oasis sorprendió a los fanáticos de la banda al publicar un nuevo video de la canción "Acquiesce", el cual ilustra su respectiva letra.

Según se supo y luego de un comunicado más formal, ese llamativo track formará parte de una nueva reedición de The Masterplan, el compilado con lados B que el grupo publicó en 1998 y cumple 25 años.

El mencionado clip combina imágenes de archivo de distintas presentaciones de Oasis, durante la época en que la canción fue lanzada, con imágenes vintage inspiradas en los años 90. Mientras esto sucede, la letra del tema se muestra en pantalla a través de un televisor antiguo, informó IndieHoy.

The Masterplan fue lanzado como un LP recopilatorio e incluye singles de los tres primeros álbumes de Oasis: Definitely Maybe (1994), (What's The Story) Morning Glory? (1995) y Be Here Now (1997). Este trabajo tuvo un gran recibimiento por parte de sus seguidores, llegando a ocupar el número dos en la lista oficial de álbumes del Reino Unido.

Por otro lado, "Acquiesce" fue publicada en 1995 como el lado B del single "Some Might Say". La canción es conocida por su energía y su distintivo estilo ligado al sonido britpop, y ha sido elogiada como una de las más emblemáticas piezas de la banda desde su salida.