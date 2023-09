Novedades de cine en plataformas de streaming

Como ocurre cada semana, las plataformas de streaming lanzaron sus novedades, en esta oportunidad, referidas a las producciones de cine más recientes.

Esta semana llegaron tres nuevos tráilers que muestran la gran presencia del cine de terror en los últimos años, así como también la potencia que ha cobrado la productora y distribuidora A24 en el panorama actual y la proliferación de historias de corte LGBT. A continuación, tres adelantos de films que fueron estrenados esta semana, informó el portal IndieHoy.

Suitable Flesh

Este film de terror es una adaptación de un texto de H.P. Lovecraft, está dirigido por Joe Lynch y cuenta con las actuaciones de Heather Graham, Judah Lewis, Bruce Davison y Johnathon Schaech. La sinopsis (vía FilmAffinity) adelanta: "La psiquiatra Elizabeth Derby asesina a su joven paciente, detonando una espiral de asesinatos violentos y fenómenos paranormales, todo ello aparentemente relacionado con una antigua maldición. Derby, convertida en una oveja negra entre los suyos, es la única que puede detener las muertes".

El film se estrenará el 27 de octubre en los cines estadounidenses. Por el momento no hay fecha de lanzamiento en nuestro país.

All of Us Strangers

Esta es una de las películas más esperadas de los próximos meses. Paul Mescal y Andrew Scott interpretan a una pareja gay en esta obra de Andrew Haigh basada en la novela japonesa Strangers (1987) de Taichi Yamada. El film no solo retrata el vínculo que crece entre los protagonistas luego de un encuentro casual, sino que también habla del peso que puede tener un viaje a la infancia desde la memoria y la identificación con nuestros padres en la adultez.

La fecha de lanzamiento está estipulada para el 26 de enero de 2024 en el Reino Unido. Aún no se ha confirmado la fecha para Latinoamérica.

Dream Scenario

Uno de los próximos lanzamientos de A24 será esta comedia negra protagonizada por Nicolas Cage, Julianne Nicholson y Michael Cera que cuenta con Ari Aster en la producción y la dirección de Kristoffer Borgli. "Paul Matthews (Cage), un desventurado padre de familia, ve cómo su vida da un vuelco cuando millones de extraños empiezan a verle en sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato", revela la sinopsis (vía FilmAffinity).

Dream Scenario se estrenará en el Festival de Sitges y luego llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 10 de noviembre. Aún no está confirmada su fecha de lanzamiento en Latinoamérica.

