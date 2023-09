'Siempre fuiste tú', un romance juvenil, con toques LGBTQ+ y sabor a Taylor Swift

Malena Hehn, es bookinfluencer de 19 años, que dio dado un paso audaz en el mundo de la literatura juvenil con su novela romántica de ficción, "Siempre fuiste tú", publicada bajo el sello VRYA de VR Editoras. Esta obra no solo representa la diversidad LGBTQ+ sino que también teje guiños a la cultura pop, especialmente a la artista Taylor Swift.

La autora, nacida en Buenos Aires y actual residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vive con sus padres, tres gatos y un perro. Desde su temprana infancia, su abuela la introdujo en el mundo de la lectura a través de obras como "Mujercitas" de Louisa May Alcott, un hábito que ha perdurado en su vida. A los 8 años, comenzó a escribir sus propias historias junto a su mejor amiga, y desde entonces, no ha dejado de crear.

El camino de Malena hacia las redes sociales comenzó cuando se produjo el auge de Booktube, donde creó sus primeros videos sobre recomendaciones de lectura. Sin embargo, esto la llevó a enfrentar el acoso escolar, lo que la hizo abandonar esta pasión. No obstante, en 2021, retomó su amor por la literatura y abrió su cuenta de TikTok: @malelovesbooks, donde ha acumulado más de 173 mil seguidores y más de 4 millones de me gusta. Sus principales referentes literarios incluyen a Joana Marcus, Tracy Wolff, Christina Lauren, Colleen Hoover, Blue Jeans, Marissa Meyer, Alina Not y Ali Hazelwood.

"Siempre fuiste tú" narra la historia de Megan, Ollie y Ryle, quienes emprenden un viaje típicamente adolescente para descubrir su verdadera identidad, aprender a amarse a sí mismos y fortalecer los lazos que realmente importan en la vida. Esta novela, dirigida a un público mayor de 12 años, está cargada de reflexiones sobre el amor propio, las relaciones saludables, la aceptación y el autodescubrimiento, sin contener escenas sexualmente explícitas.

Un detalle interesante es que el libro está dividido en cuatro partes, cada una representada por un color: azul, gris, rojo y dorado. Estos colores transmiten las emociones de los personajes y juegan un papel importante en la trama. Además, cada parte cuenta con una playlist de canciones pop, muchas de ellas de Taylor Swift, que acompañan y enriquecen la experiencia de lectura.

"Siempre fuiste tú" es una obra ágil, fresca y significativa que promete cautivar a lectores jóvenes y a aquellos que buscan una historia de amor auténtica y llena de matices.