Emi Soler y Elmer Meza anunciaron show tributo a Aretha Franklin

Este jueves en Banda Ancha dos reconocidos artistas del medio se hicieron presentes en Canal 13 San Juan para invitar a todos los amantes de la música a un show imperdible.

Considerada como la mejor exponente de la música, Aretha Franklin será homenajeada en el Auditorio Juan Victoria de la mano del trompetista Elmer Meza y de la cantante sanjuanina, ex "La Voz Argentina", Emilia Soler.

Presente en el estudio Meza y vía zoom Soler, la charla se centró en el show que darán el próximo 14 de octubre durante el fin de semana largo.

"Aretha tiene un timbre de voz y yo no conozco una artista que tenga ese mismo timbre, esa misma personalidad, esa onda... Ella podía estar en el escenario cantando y solo con su voz estaba marcando presencia, ella era el show", comenzó diciendo Emilia Soler.

Por su parte, el trompetista detalló quienes serán los artistas que subirán a escena: "Te cuento que el show tendrá diez músicos en escena. Entre ellos están Gustavo Gamboa, Bautista González, Santi Palacios, Diego Guillén; en coros Romi Suárez y Leo Francille y la línea de vientos Lucas Lillo, Luis Castillo y yo", comentó Meza.

con respecto a la preparación de Emilia sobre el show, la joven comentó: "Aretha es Aretha y tendré que reversionar algunos temas y cosas que le fui encontrando cosas, porque va más allá de lo vocal. Me estoy preparando totalmente para el show, me hice vestuario y todo porque me emociona mucha y trataré de ponerle mi impronta personal y no estoy para nada nerviosa por la confianza que Elmer me dio", dijo la joven cantante.

La cita es el sábado 14 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. Las entradas se pueden comprar por la boletería del centro cultural a $1500.