Anticipando su show en San Juan, Santiago Motorizado habló con Canal 13

Este viernes en Banda Ancha y en la previa de su presentación junto a su banda, Santiago Motorizado, líder de "Él Mató a un policía motorizado" se contactó vía zoom con Canal 13 para contar sus expectativas de la visita a San Juan en su gira nacional.

"Estamos contentos con esta gira con la presentación de este álbum ´Súper Terror´, la verdad que en todas las ciudades donde estamos yendo la estamos pasando muy bien, la respuesta es muy buena, estuvimos en el Luna Park hace poco, con dos funciones y fue espectacular. Ahora seguimos con la gira, vamos a Mendoza , San Juan y La Rioja y estamos muy entusiasmados porque queremos ir presentando estas nuevas canciones", expresó el artista.

"En 20 años pasamos muchas cosas, estoy contento y esta gira hace una recorrida por todas nuestras canciones, por nuestras épocas, pero me gusta estar celebrando estos 20 años con algo nuevo, con canciones nuevas, con una propuesta renovada en todo sentido y eso me tiene muy entusiasmado. Con respecto a nuestro estilo siempre le esquivé a las categorías porque después te quedas encerrado ahí, aunque siempre digo rock", comentó Santiago.

Recordando la tragedia del boliche Cromagnon, el entrevistado comentó: "En ese momento estábamos arrancando y frente a la dificultad que significaba ese periodo de post crisis, después del 2001... fue una tragedia nivel social muy terrible y que, en este caso puntual, repercutió mucho en la cultura sobre todo en los artistas independientes que más complicada la tienen a la hora de mostrarse. En ese contexto pudimos de a poco, generar un camino y con otras bandas que se fueron sumando se generó una pequeña escena que creció mucho".

Hace algunas semanas en el marco de "FA" el ciclo de redes de Mex Urtizberea, Santiago se animó a hacer un tema de Cristian Castro "No podrás" y no dudó en hablar de eso: "Es una balada pop que tiene sus ritmos, es una gran canción con vibra pop, baladas y cosas rockeras y oscuras. Es un hit de mi infancia que siempre me fascino y me interpeló. Salió la propuesta de Mex y yo acepté encantado, la única duda era si alcanzaba el tono. La probé y dije que sí, después me costaron unos coros muy altos", comentó divertido el líder de Él Mató..".

Sobre el nombre de la banda, Santiago comentó: "Queríamos buscar algo que suene cinematográfico, está sacado de un diálogo de una película no muy conocida muy bizarra pero esa conjunción de palabras era lo que estábamos buscando, que sonase raro, diferente a los nombres clásicos de banda. Algunos conectaron más rápidamente que otros".

La banda se presentará el 14 de octubre y las entradas se encuentran a la venta en el siguiente link.