El club de las chicas solteras, donde el misterio es parte de las 'amigas'

Alondra es una apasionada de la literatura en México, cuya vida gira en torno a las letras. Gracias a una plataforma de lectura y escritura, ha logrado cumplir el sueño de muchos escritores: la publicación de su obra. Su novela "El Club de las Chicas Solteras" es un intrigante relato coral que a veces se inclina más hacia el misterio que hacia el género juvenil. Alondra se sentó con Diario 13 para hablar de su obra y su viaje literario.

La historia que nos presenta narra cómo Angie y sus amigas hacen una apuesta en un juego para conseguir parejas para el baile de graduación. Nunca imaginaron que esta simple apuesta se convertiría en una pesadilla cuando un anónimo amenazante aparece en su puerta con la escalofriante advertencia "Sé lo que hiciste y te voy a delatar".

Hartas de su estado de soltería, estas chicas deciden encontrar una solución definitiva a su problema. El desafío: escoger a sus acompañantes para el baile sin que nadie, excepto ellas, lo sepa. Mantener secretos nunca ha sido tan complicado, y liberarlos al mundo puede tener consecuencias imprevistas. Tres meses de intriga, un misterioso acosador, peleas y traiciones se entrelazan en esta trama. "El Club de las Chicas Solteras" promete una emocionante travesía llena de suspenso y dilemas morales que mantendrán a los lectores pegados a sus páginas.

Entrevista con Alondra Loera G

¿Qué fue lo mas difícil de escribir un libro coral?

Lo más difícil es meterte en cada uno de los personajes, sus diferentes opiniones, vidas, reacciones, decisiones. Balancear los personajes uno pro uno para que el lector pueda identificarlo. Sobre todo, porque los personajes a final de cuentas son quienes deciden siempre cómo continúa la historia.

¿Con cuáles de las chicas te sentís más identificadas?

Mil por mil, con Lily. Soy súper competitiva. Y me gusta que todo siempre salga como yo quiero, así sea que tenga consecuencias de ciertas malas o buenas decisiones. (Quienes ya lo leyeron, me van a entender)

¿Tenes planeada alguna secuela ?

Si, próximamente tendremos el final de “La ley de los chicos rebeldes” que es la secuela, desde el punto de vista de los chidos, pero donde sigue avanzando la historia.

Planteas puntos encontrados sobre la amistad, ¿por qué?

Cuando era más chica me di cuenta de que muchos, idealizábamos tener amistades que creíamos que eran correctas o buenas. Con el tiempo, tuve experiencias personales que no lo fueron tanto, y decidí que poner amistades reales combinadas con problemáticas. Siempre saca un yo que no sabíamos que teníamos.

¿Qué sentiste al ver por primera vez tu libro en físico?

Uff, honestamente creo que no me cayó el veinte hasta que lo leí y lo terminé. Me di cuenta de lo que había creado, y lo increíble que es tener un libro con el que muchas lectoras se puedan identificar y que puedan disfrutar.