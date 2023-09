Mariela Argüello: 'La resiliencia, es un acto que lleva a movilizar tu espíritu y tu cuerpo'

Los autores argentinos siguen arrasando y Mariela Argüello no es la excepción. La creadora de Catálogo de Mariposas charló en un mano a mano con Diario 13 sobre su libro que esta plagado de magia, aventuras y toques de argentinidad.

"Catálogo de Mariposas", un viaje emocional que reúne resiliencia, locura, dolor y magia en una sola obra. En estas páginas, conoceremos a un argentino que enfrenta la posibilidad de perder a su esposa, al borde de la muerte. En medio de su tristeza, llega algo extraño, un catalogo de mariposas. Pero este catálogo no es uno cualquiera, ya que cada mariposa representa una emoción y su adquisición conlleva un precio emocional.

A medida que avanza la historia, somos testigos de un descubrimiento asombroso que nos adentra en un mundo lleno de emociones y secretos. Además, un misterioso viaje a una empresa en busca de más respuestas y la entrada de la magia transforman la vida del protagonista de formas inimaginables.

Entrevista con Mariela Argüello.

¿Qué te inspiró a crear una trama única de catálogo de mariposas?

Bueno, un día yo estaba sentada en el patio de mi casa y vi pasar cientos de mariposas blancas en su viaje migratoria y ese hecho lo viví como algo mágico, como si fuese la única espectadora de ese momento. Unos días después, viendo el noticiero local, salió un reportaje de una mujer que criaba mariposas y las vendía para eventos, pero que tenía que vender su negocio porque ella ya estaba muy grande y no podía cuidar, alimentar y llevar todo el proceso de metamorfosis de las mariposas. Y bueno, una cosa llegó a la otra en mi cabeza y así fue como escribí el primer capítulo y luego, bueno, me fui imaginando todas las situaciones.

¿Cómo lograste escribir temas tan profundos como la resiliencia y la locura con elementos mágicos y de acción?

Yo creo que tanto la resiliencia como la locura tienen mucho de imaginación y de acción. La resiliencia no es pasiva, todo lo contrario, es un acto que lleva a movilizar tu espíritu y tu cuerpo para poder concretar esa resiliencia, para poder superar los obstáculos que todos tenemos en la vida, las pérdidas de tanto de cosas materiales pero sobre todo la pérdida de seres queridos. Esto está unido a la imaginación y a sentir que esas personas que hemos perdido no se han ido de todo, sino que aún podemos volver a encontrarlas. A veces esos pensamientos nos hacen creer que estamos locos y muchas veces lo callamos para no ser juzgado, pero siempre la imaginación hasta lleva a resaltar las cualidades o defectos de esas personas que hemos perdido. Creo que los patrones de locura surgen en contraposición a la cordura. Si pensamos que en la época de la Inquisición quemaban a brujas y a mujeres y eso al resto de las personas parecía lo normal, hoy pensamos que eso es una locura. Entonces siempre lo de la locura y la cordura, hablando en general, no de cuestiones patológicas. Yo pienso que los patrones de locura surgen de la contraposición de la cordura y el límite entre ambos es una delgada línea que cruzamos más de una vez a lo largo de nuestra vida, consciente o inconscientemente, y muchas veces sin darnos cuenta. Y por ahí nos preguntamos, ¿lo soñé esto o fue real? ¿Por qué tomé tal actitud? ¿Por qué hice tal cosa? Nos lleva a cuestionarnos y a decir, no, estoy loca, ¿cómo voy a decir eso o pensar eso?

La adquisición de mariposas en el catálogo está vinculada a un precio emocional. ¿Podría explicar cómo este concepto se desarrolla en la historia?

La sociedad de consumo siempre está creando necesidades de cosas que realmente no son imprescindibles, que realmente no precisamos. Creo que nuestro inconsciente va tejiendo una falsa tecla araña de cosas que tenemos o que queremos tener como una red de seguridad para soportar la existencia. Si estamos alegres, vamos y compramos algo y si estamos un poco depres, estrenamos algo y eso nos va a levantar. En verdad yo creo que muchas de las cosas que adquirimos tienen en el fondo un marco emocional. Cuando nos vamos conociendo, cuando tu yo consciente toma el timón de esos actos, todo adquiere otra significación y vas conociendo cuál es el precio emocional que estás pagando con tus actos. Con el boom de las compras por internet estamos siempre viendo catálogos de un montón de cosas, de ropa, de esto, del otro, siempre estamos cotejando el catálogo y se me ocurrió pensar cómo sería un catálogo de mariposas.

Al final del catálogo de mariposas deja al lector con más ganas ¿Hay una segunda parte?

Siempre hay una segunda parte en todas las historias. Si alguien muere, la historia continúa con los que sobreviven. Por ejemplo, siempre el final de algo es el comienzo de otra posible situación y por supuesto que este catálogo seguirá su viaje en próximas novelas.

¿Qué tiene de vos el protagonista de la historia?

Siempre el protagonista de una historia tiene algo del escritor y muchas veces es el inconsciente el que maneja el teclado de la computadora. Quizás puede ser mi lado masculino de ver las cosas, quizás las culpas, quizás la relación con el dinero, quizás los miedos, no sé, es parte de lo que voy volcando, voy volcando en cada personaje.

¿Qué mensaje o experiencias podrías transmitir a los lectores a través del catálogo de mariposas?

Las emociones tienen una energía impresionante y que dentro de estas emociones la culpa maneja muchas de nuestras decisiones y que sólo cuando logramos soltar esas pesadas cadenas podemos ser libres para volar y ser protagonistas de nuestra vida.