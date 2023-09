Faustino Gambina: “Me desnudo en el escenario, lo doy todo”

Con la pasión por el arte y el objetivo de sacar la sonrisa del público, un talento local llega a la columna de “Artistas en Vanguardia” para hablar sobre sí y su aporte a la escena teatral.

Faustino Gambina, más conocido como Tino, es parte del elenco “La Chacota” y, en cada una de las presentaciones comparte su pasión y saberes relacionados al arte escénico y circense.

“La primera vez que me presenté ante un público hice un stripper payaso (risas), metafóricamente diría que me desnudo en el escenario que lo doy todo o lo que hay”, comenzó diciendo el artista y agregó: “Soy súper niño, rebelde, nómade, inquieto… demasiado soñador”.

Acerca de sus actividades relacionadas al arte Tino comentó: “Principalmente me dedico al circo, pero me meto en cualquier lugar que me permita jugar con el movimiento y la actuación. Si hay un casting de danza, teatro, incluso una publicidad, seguro me ves ahí”.

Al momento de recordar cómo comenzó la pasión por el circo, el entrevistado dijo: “Mi familia sin ser gitana me crío viajando y el arte callejero, siempre estuvo presente. Desde chiquito me fascinó ese mundo. En mi época universitaria me enamoré más del circo y sus posibilidades sociales participando del centro cultural El Barro. En 2017, comencé a practicar acrotela en Allegra y las chicas me animaron a presentarme a la Fiesta del Sol. En ese momento, descubrí la adrenalina de estar en escena y se convirtió mi vicio. También estudié el profesorado de historia (risas)”.

El artista, fuertemente influenciado, enumeró quiénes lograron que es en la actualidad: “Tengo una lista muy larga que incluye filósofos, políticos y artistas pero los más importantes son mis amistades y familia, que día a día me ayudan y me guían para seguir adelante”.

Tino es parte del elenco “La Chacota” y sobre la formación de arte circense, el entrevistado detalló: “Hace tres años que venimos ´chacoteando´. Gracias a las gestoras culturales del Instituto Nacional del Teatro (INT) y la provincia, tuvimos la oportunidad de visitar Tecnópolis dos veces y La Rioja. Nuestra manija y las ganas de aventura nos llevaron también a México donde orgullosamente, llevamos un poquito de nuestra cultura argentina como el mate y la cueca. Con el mate amargo no nos fue tan bien, pero con el dulce de leche ya hay varios adeptos. ¡Poder viajar y compartir culturas debería ser un derecho humano!”, recordó Gambina.

Con varios proyectos y sueños, el artista se expresó diciendo: “Sueño con la escuela de circo para intérpretes en San Juan. Tuve la oportunidad estudiar en la escuela de circo de Rosario y es muy potenciador tener espacios así. En la provincia hay mucho potencial y una escuela podría convertirnos en un polo artístico increíble”.

“También estoy iniciando un unipersonal. Se trata de una función para toda la familia, donde el público participa activamente, para poder disfrutar de la adrenalina del escenario y sacar el juego que tenemos todes, ¡sin importar nuestra edad!”, cerró el artista.