Música nueva para comenzar el fin de semana

Como ocurre todas las semanas, salen a la luz una infinidad de álbumes nuevos de diferentes géneros y para todos los gustos. Con distintos matices, ritmos y propuestas, la música sigue vigente y en todo lugar.

Animal Collective - Isn’t It Now?

Con una duración de 64 minutos, Isn't It Now? es el álbum más largo de Animal Collective hasta la fecha. A través de sus nueve canciones (una de ellas, "Defeat", dura 22 minutos) esta obra vira por climas llenos de ansiedad y belleza, nostalgia y progreso, además de tristeza y esperanza. El nuevo LP de la banda oriunda de Baltimore testifica el poder de reunirse con viejos amigos, revisitar el pasado y descubrir lo que está por venir.

Pacifica - Freak Scene

Freak Scene es el disco debut del dúo argentino Pacifica. Su ópera prima es una prueba determinante de su potencial artístico e identidad sonora dosificada en 11 tracks compuestos íntegramente en inglés y editado por la discográfica independiente con sede en Los Ángeles, Tag Music. La banda propone un setlist donde el indie, el rock y el pop-rock hablan un mismo idioma.

Wilco - Cousin

Cousin es el nuevo disco de Wilco. Grabado en el legendario estudio de la banda en Chicago llamado The Loft durante un período de dos años, las diez nuevas canciones encuentran al grupo volviendo al rock progresivo y experimental. Para esta ocasión, Wilco contó con la participación de la cantante y compositora galesa Cate Le Bon como productora y es la primera vez en 20 años que alguien ajeno a la banda se involucra en el estudio con ellos.

Oneohtrix Point Never - Again

Oneohtrix Point Never, también conocido como Daniel Lopatin, lanzó su nuevo álbum titulado Again, el cual definió como "una autobiografía especulativa". Al igual que Garden of Delete de 2015, el reciente LP germinó como una colaboración entre el yo actual y más joven de Lopatin, y se configura como una reflexión sobre su identidad musical desde la perspectiva de la mediana edad.

Fuente: IndieHoy