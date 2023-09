De la mano del maestro Lucas Segovia, 30 bailarines se perfeccionaron en el TB

Treinta bailarines participaron en un Seminario Intensivo dirigido por el maestro Lucas Segovia. La capacitación se desarrollo desde el 30 de agosto al 3 de septiembre en el Teatro del Bicentenario, en San Juan. Donde Segovia regresó a la ciudad, luego de su participación en el estreno de la primera obra original del TB "Momento de solo estar" en el año 2017, el cual fue dirigido por Victoria Balanza.

El Seminario fue dirigido a los bailarines integrantes del Programa de Desarrollo Profesional y Formación para Bailarines del TB. Durante el Seminario, los bailarines tuvieron la oportunidad de recibir entrenamiento y orientación por parte del reconocido bailarín. Ellos recibieron clases técnicas de clásico y también repertorio con lenguaje neoclásico y contemporáneo. Además, Segovia trabajó el repertorio de la comedia musical de Broadway.

El maestro de la danza argentino, es reconocido internacionalmente por su talento y experiencia en esta disciplina. Ha trabajado con prestigiosas compañías de danza y ha impartido clases y seminarios en todo el mundo, incluyendo The Washington Ballet, la aclamada compañía Morphoses/The Wheeldon Company, The Joffrey Ballet y también fue parte de la gira nacional del musical de Broadway “An American in Paris”, dirigido por Christopher Wheeldon, entre otros hitos en su carrera. Su participación en el Seminario fue una gran oportunidad para los bailarines del TB de aprender de uno de los mejores exponentes de la danza actual.