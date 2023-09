Fito Páez no vendrá a San Juan por la Semana de Juventudes

El rosarino no regresará a San Juan en septiembre.

Como cada septiembre, este 2023 se vivirá una nueva edición de la Semana de Juventudes en San Juan. En ese marco se espera por el arribo de diferentes artistas, por lo que había comenzado a correr el rumor de la llegada de Fito Páez. Sin embargo, esto fue descartado completamente este 5 de septiembre.

Desde la propia Dirección de Juventudes confirmaron a Canal 13 que el laureado artistas nacido en Santa Fe, no llegará a San Juan como parte de este evento. Sumado a esto, señalaron que directamente no vendría nadie de esa generación ya que se piensa que no tendría una conexión auténtica con el público joven.

Otro motivo es el alto costo que conlleva contratar un show de ese calibre. En ese mismo sentido, se está barajando la posibilidad de traer una banda de rock en vez de un solista. La misma decisión se tomaría respecto al cuarteto o la cumbia, se estaría buscando a una agrupación que no sería La Delio Valdez que también fue descartada.

Por el momento otra situación que no ha sido resuelta ha sido la del trap, un género que ha tenido mucho protagonismo en este tipo de eventos culturales. Además de que se debería destinar un considerable presupuesto, las principales estrellas nacionales de este estilo musical se encuentran en giras internacionales en este momento.

A raíz de esta situación se estudia la chance de que este espacio sea cubierto únicamente por artistas locales que se dediquen a lo urbano. Si estas cuestiones no logran resolverse, podría optarse por hacer una Semana de Juventus íntegramente con talentos de la propia provincia de San Juan.