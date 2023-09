Hugo Vinzio Roseelot presenta nueva muestra de arte

Este miércoles en "Banda Ancha", Daniel Tejada contó la visita de un talentoso y reconocido artistas plástico sanjuanino cuya obra trasciende fronteras por su estilo y materiales.

Se trata de Hugo Vinzio Rosselot que llegó hasta Canal 13 San Juan para invitar a los locales a su nueva muestra de arte titulada "Serendipia Opus 22" que se estrenará este viernes 8 de septiembre en la ex Estación San Martín en el marco del Ciclo Reflejarte.

En el comienzo de la entrevista, Vinzio comentó: "La Serendipia es un accidente en realidad. Yo me tropecé con el término leyendo una historia bélica intentando entender el por qué el hombre hace lo que hace. Estaba leyendo un relato sobre la Batalla de Austerlitz de Napoléon y éste estaba en desventaja. El estratega planeaba la batalla y se da cuenta que en la geografía donde se va a desarrollar la batalla hay bancos de niebla. Frente a esto, él esconde a parte de su ejército en esas zonas y cuando llega el desarrollo de la batalla aparecen los soldados. En relato decía que el líder usó una serendipia, que no es otra cosa que el hecho que uno encuentra algo donde no está buscándolo. El término me pareció fantástico y empecé a explicarme cosas que me pasaban a mí artísticamente".

Luego agregó: "Yo cuando era muy joven y estudiaba arte encontré una frase de Piccaso que decía yo no busco, encuentro y eso me quedó dando vueltas hasta que comencé con mis trabajos y advertí que hay cosas que uno encuentra artísticamente, pero después me encontré con que eso nos pasa todo el tiempo", aseguró Hugo Vinzio Rosselot.

"La penicilina es una serendipia, como el viagra. Mi serendipia es, específicamente usar unos papelitos para limpiar los pinceles y se me habían acumulado. Antes de tirarlos los miré y empecé a encontrar cosas, se me vino a la cabeza un recuerdo de infancia en donde mi papá me hacía un garabato y me pedía que le encontrara forma y mi serendipia es esa", dijo el artista.

"En esta exposición tengo viejas obras y lo nuevo... que al final todo es una serendipia. Hay pintura y escultura y técnicas nuevas".

La muestra podrá verse desde este viernes 8 de septiembre a las 20 horas con entrada libre y gratuita.