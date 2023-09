Una canción creada con Inteligencia Artificial podría competir en los Grammy

Desde no hace mucho tiempo, la inteligencia artificial llegó a nuestra vida y a cada uno de los rincones de los trabajos y profesiones.

Pero esto fue mucho más allá y ahora, las canciones creadas a través de inteligencia artificial siguen un camino inesperado porque han logrado niveles realmente fascinantes.

Desde hace algunos años, surgieron diferentes versiones de canciones conocidas -y otras inéditas- interpretadas con la voz de artistas reconocidos. Ahora, una de estas piezas que imita las voces de Drake y The Weeknd podría estar nominada a los premios Grammy, informó el portel IndieHoy.

Un tema digno de premio

Un artista anónimo de Tik Tok, conocido como Ghostwriter presentó una canción realizada con inteligencia artificial y llamada "Heart on My Sleeve".

Esta pieza original contiene las voces de Drake y The Weeknd generadas a través de IA.

Curioso e intrépido, el particular músico envió esta canción para que sea evaluada y se sume a reconocidos premios internacionales.

¿Por qué la canción es elegible?

Según informó el New York Times, The Recording Academy -el ente encargado de organizar la ceremonia-, le permitió a Ghostwriter enviar su canción para que sea considerada a estar nominada en dos de las categorías más importantes de los premios: "Mejor canción de rap" y "Canción del año".

Por su parte, el CEO de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, Harvey Mason Jr., declaró que esta canción es “absolutamente elegible porque fue escrita por un humano”. Efectivamente, "Heart on My Sleeve" es una canción original que solo utiliza las voces de Drake y The Weeknd y terminó en servicios de streaming como YouTube, Apple Music y Spotify.