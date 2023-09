Juan Guevara: ´El teatro se permea en la vida cotidiana, casi sin darnos cuenta´

El teatro tiene magia a través de sus actores que dan vida a distintas situaciones con las que se identifican el público.

Con personalidad y estilo, llega este sábado a la columna de “Artistas en Vanguardia” Juan Guevara y en el arranque el actor comenzó a hablar de sí mismo y dijo: “Presentarse siempre me resulta incómodo. Es un momento raro, a veces no sé qué decir, me da cierta vergüenza, me da risa. No sé”.

“En el fondo creo que implica un esfuerzo por pensarse; por reflexionar sobre uno mismo. Y ese hecho es algo fuerte porque no siempre estamos dispuestos a realizar esa actividad, ya sea por la dinámica laboral diaria o porque no estamos dispuestos afrontar un trabajo autoconocimiento que puede ser doloroso. Sin embargo, y para no hacerla larga al momento de presentarme siempre opto por hacer presentaciones cortas y sencillas. Y que el momento de incomodidad, pase rápido. Hoy te digo que soy Juancito Guevara, pluri-empleado y actor”, expresó el actor.

El teatro recupera mucho de lo que somos y lo transforma, y le vuelve a dar vida.

Y quizás no conforme con su intro, sumó: “Si no ponemos a pensar, las presentaciones son hechos bien interesantes. Porque cuando las personas nos presentamos en algún punto, estamos ante un hecho teatral, porque algo ensayamos o improvisamos sobre qué decir. El teatro se permea en la vida cotidiana. Casi sin darnos cuenta”.

Intentando llegar más adentro de la personalidad del actor invitado, le pedimos a Juan que intente definirse: “Metódico, comprensivo, miedoso, valiente y reflexivo. Sin embargo, estudié un poco de sociología en algún tiempo pasado y eso me atravesó. Así que, por tanto me animó a especificar un poco dichas categorías; metódico en lo laboral, comprensivo en lo vincular, algo miedoso, algo valiente y creo que muy reflexivo en lo personal”, precisó Juan.

Intentando precisar el momento en que vio en el teatro la profesión que elegiría, el artista comentó: “No tengo un momento particular al cual pueda adjudicarle el título de ´momento importante´ de descubrimiento o enganche con el teatro. Quizás durante la adolescencia había algo en el arte que me llamaba la atención. Siempre recuerdo una clase de teatro, tendría unos 14 o 15 años con una profesora de apellido Parra (no recuerdo el nombre) donde por primera vez me animé a hacer un mini acto de mimo. Sin embargo, yo iba a EPET N° 3, una escuela técnica. Y, por tanto, el fuerte no estaba en el arte. De modo que pasaron otros 15 años más para volver a animarme a actuar”, dijo Guevara sobre sus primeros intentos con la actuación.

Más tarde y de la mano de Marcelo Villanueva Meyer el entrevistado confirmó su verdadera pasión: “Reconozco que antes de arrancar los talleres con Marcelo, me invadía un poco el miedo. Si bien ya era un adulto, con trabajo y cierto capital cultural, había algo dentro de mi cabeza que me hacía dudar. ¿Estará bueno esto? ¿Seré bueno? ¿Lo podré hacer bien? No obstante, junté valor y me acerqué al taller. Para mi mala o buena suerte las primeras clases fueron raras. Pensaba que todo lo que improvisaba en el taller podría calificarse entre ´malo´ y ´horrible´. Recuerdo que la muestra de mitad de año, fue la prueba de fuego. Si esa presentación salía mal. Listo punto final, no seguía…y bueno acá estamos. Vale la pena rescatar, que más allá de las inseguridades personales, el grupo fue increíble siempre”, aseguró Juan Guevara acerca de su director y elenco.

Acerca de sus motivadores a la hora de actuar, Juan dijo: “En relación a los referentes teatrales me gusta pensar que todos los maestros tienen conocimientos para brindar. Y hay que aprovecharlos a todos. Cada uno con sus particularidades y sus historias. En San Juan, hay muchos maestros/ docentes muy interesantes, con conocimientos y experiencia bien predispuestos a enseñar. Desde los que tienen mucha trayectoria hasta las nuevos directores/as que vienen armando sus propios caminos”.

“Pienso que cada vez que encontramos algún espacio teatral, donde hay grupos en los cuales se está enseñando y aprendiendo, estamos anotando un punto a favor de la cultura de nuestra provincia. En cada espacio, los maestros y los participantes muchas veces, a la hora de actuar, recuperamos historias de lo nuestro, de lo que hemos sido y somos. Mientras más gente participa, más cultura se genera El teatro recupera mucho de lo que somos y lo transforma, y le vuelve a dar vida”.

Bajo Terapia

Juan es, además uno de los protagonistas de la obra “Bajo Terapia” que se encuentra actualmente en cartel: “Qué decirte de esta obra. La nueva propuesta del elenco ´Las aventuras de Poseidón´. En lo personal, es el quinto proyecto teatral que trabajó bajo la dirección de Marcelo Villanueva Meyer y eso, me genera pura emoción, orgullo y agradecimiento por las oportunidades y la confianza brindada”.

“Bajo Terapia es una obra escrita por Matías Del Federico. Mi personaje se llama Roberto. Es un hombre de carácter fuerte y muy seguro de sus verdades. Asiste a terapia, muy a su pesar, por pedido de la psicóloga de su esposa Andrea. A Roberto no le alcanza con saberse fuerte, necesita que el resto lo tenga claro también. Es una obra que trata, desde la comedia, aspectos de la vida diaria como pueden ser los hijos, la educación, el amor, el trabajo o los celos. Las tres parejas exponen lo mejor de sus vidas y se las ingenian para ´embellecer´ sus dificultades. Tal como dice Ariel -uno de los personajes de la obra- ´en esta terapia no hay inocentes´”.

Para finalizar, Juan Guevara nos contó de sus sueños y proyectos: “Tal como dice la canción ´Sea´ de Jorge Drexler, del cual soy fans, ´ya está en el aire girando mi moneda´. Por un lado, está el desafío de poder continuar y/o iniciar nuevos procesos de formación o entrenamiento con varios maestros del teatro. Por otro lado, continuaremos con la puesta de Bajo Terapia hasta fin de año seguramente. También, dentro de poco retomaremos los ensayos de la obra ´Debajo de la Piel´, obra que ya estrenamos hace un tiempo atrás, y con la cual tenemos la intención de hacer algunas funciones nuevas”.