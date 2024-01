Cinco series que pisan fuerte en HBO Max

En época de vacaciones y verano, la plataforma HBO Max detalló las series más vistas por sus suscriptores. Distintas historias con variados personajes son algunas de las opciones que ofrece este sitio de contenido.

Succession

La trama de Succession gira en torno a la vida de la familia Roy, un clan de multimillonarios, ricos y poderosos que tienen todo lo que ansían, salvo una vida familiar estable. El único objetivo de los Roy es hacer que el imperio crezca y para ello las lealtades se ponen en duda, las traiciones están a la orden del día y el ambiente se crispa cada vez más ante la presión de negociar y conseguir contactos cada vez más influyentes para poder expandir el negocio. El precio del poder y el éxito es muy alto y esta familia, sin lugar a dudas, está dispuesta a pagarlo.

The Last of Us

Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna, el superviviente Joel debe sacar a la joven Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Juntos cruzan Estados Unidos ayudándose mutuamente para sobrevivir. Adaptación en formato de serie del popular videojuego homónimo de Naughty Dog.

Reza, obedece, mata

En un remoto pueblo sueco llamado Knutby, una pequeña congregación pentecostal unida creía que Jesucristo regresaría a la Tierra para casarse con su líder. Tras el asesinato de una joven de la comunidad, su vecina fue herida de bala, y el caso se convirtió en una sensación internacional.

Dos vidas

La historia de Julia y Carmen, nieta y abuela, dos vidas unidas de manera insospechada en dos épocas y lugares distintos.

The Office

Corrosivo retrato de los miembros de una empresa. Versión estadounidense de una popular serie británica de la BBC del mismo título.

