Las series más esperadas en el nuevo año

Nuevamente y en competencia constantes con otros sitios de contenidos de entretenimiento, HBO anunció sus nuevas series y temporadas para comenzar con todo el 2024.

Feud: Capote vs. The Swans (13 de enero)

Esta es la nueva serie de Ryan Murphy, uno de los escritores y productores más destacados de la escena contemporánea. Para Feud: Capote vs. The Swans cuenta con un elenco estelar repleto de estrellas de Hollywood: Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Calista Flockhart y Demi Moore.

La sinopsis oficial reza: "Cuenta la historia del aclamado escritor Truman Capote, que fue confidente de las mujeres de elite, a quienes llamaba 'los cisnes'. Sin embargo, su acto de traición efectivamente destruyó esas relaciones, lo sacó de la alta sociedad y lo mandó a un espiral de autodestrucción del que nunca se recuperaría". Una vez más, Murphy aborda una historia real del mundo del jet set estadounidense del siglo XX.

True Detective: Tierra nocturna (14 de enero)

Esta cuarta entrega de True Detective está escrita y dirigida por Issa López y cuenta con las actuaciones de Jodie Foster y Kali Reis. Esta es una de las series policiales más aclamadas de los últimos años. En esta temporada se mostrará al personaje de Foster investigando la desaparición de ocho hombres que trabajan en una estación ártica de investigación.

Curb Your Enthusiasm - Temporada 12 (4 de febrero)

Larry David es uno de los comediantes más exitosos y queridos de la televisión. Este año, el público se reencontrará en HBO Max con Curb Your Enthusiasm a través de la temporada 12, aunque la mala noticia es que será la entrega final. Por el momento, no se conocen detalles de la trama ni un tráiler, pero el elenco estará encabezado por David, Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, J.B. Smoove, Richard Lewis, Ted Danson y Vince Vaughn.

The Regime (3 de mazo)

De la mano de HBO se espera la llegada de esta serie protagonizada por Kate Winslet. La serie narrará lo que sucede a lo largo de un año dentro de los muros del palacio de un régimen europeo moderno, a medida que comienza a desmoronarse. El elenco se completa con Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough, Hugh Grant, Guillaume Gallienne y Martha Plimpton.

House of the Dragon - Temporada 2 (No hay fecha de estreno)

La segunda temporada de House of the Dragon está protagonizada por Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Eve Best y Steve Touissant, el elenco de la primera entrega. HBO aún no ha publicado una sinopsis oficial, pero se conoció que no habrá saltos temporales. La gran pregunta de los fans es de qué irá esta nueva entrega del universo de Game of Thrones.

Orphan Black: Echoes (No hay fecha de estreno)

Otra de las producciones que más expectativas ha creado para este año es el spin-off de Orphan Black, la serie de ciencia ficción que vio la luz en 2013. La producción está protagonizada por Krysten Ritter en el rol de Lucy, Avan Jogia -como Jack-, Amanda Fix -en los zapatos de Jules- y Keeley Hawes.

La serie contará con 10 episodios y la sinopsis oficial adelanta: "Ambientada en un futuro cercano, la serie sigue a un grupo de mujeres que inician un viaje de autodescubrimiento para conocer los orígenes de su identidad y los secretos de una desoladora historia protagonizada por el amor y la traición".

