Cine intenso: cinco películas de supervivencia para no perderse

Los catálogos de las plataformas de streaming están plagados de producciones cinematográficas inspiradas en hechos reales que siguen conmoviendo. En esta nota, compartimos cinco de los mejores largometrajes de este tipo.

El renacido

2015 - Dir: Alejandro González Iñárritu

Año 1823. En las profundidades de la América salvaje, el explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) participa junto a su hijo mestizo Hawk en una expedición de tramperos que recolecta pieles. Glass resulta gravemente herido por el ataque de un oso y es abandonado a su suerte por un traicionero miembro de su equipo, John Fitzgerald (Tom Hardy). Con la fuerza de voluntad como su única arma, Glass deberá enfrentarse a un territorio hostil, a un invierno brutal y a la guerra constante entre las tribus de nativos americanos, en una búsqueda implacable para conseguir vengarse.

El film se inspira en The Revenant: A Novel of Revenge, una novela de 2002 del autor estadounidense Michael Punke, basada en una serie de eventos en la vida de Hugh Glass en el territorio de Missouri de 1823. Este hombre fue conocido por su historia de supervivencia y perdón después de que sus compañeros lo dieran por muerto cuando fue mutilado por un oso grizzly.

Lo imposible

2012 - Dir: J.A. Bayona

26 de diciembre del año 2004. María (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) y sus tres hijos pequeños vuelan desde Japón a Tailandia para pasar las vacaciones de Navidad en la playa. Una mañana, mientras se encuentran todos en la piscina del complejo a orillas del mar, un tremendo tsunami destroza el hotel y gran parte de la costa del sudeste asiático. Este desastre cambió para siempre la vida de millones de personas, entre ellas la de María Belón y su familia, quienes no solo lograron sobrevivir, sino que también sortearon el desafío de reencontrarse con el resto de la familia y superar las graves heridas sufridas.

127 horas

2010 - Dir: Danny Boyle

Cinta basada en la historia real de Aron Ralston, un intrépido montañero y escalador norteamericano que se hizo famoso porque en mayo de 2003, durante una escalada por los cañones del parque nacional Robbers Roost en Utah, sufrió una caída y quedó atrapado dentro de una profunda grieta sin que nadie supiera de su ubicación. Tras varios días inmovilizado e incapaz de encontrar una solución alternativa, tuvo que tomar una dramática decisión.

13 vidas

2022 - Dir: Ron Howard

Relato del rescate de un equipo juvenil de fútbol que, entre junio y julio de 2018, quedó atrapado en Tham Luang Nang Non, un sistema de cuevas en la provincia de Chiang Rai, al norte de Tailandia. Doce miembros del equipo, de entre 11 y 16 años, y su entrenador asistente, de 25 años, entraron en la cueva el 23 de junio después de una sesión de entrenamiento. Poco después de que ingresaron, comenzaron fuertes lluvias que inundaron parcialmente el sistema de cuevas, bloqueando su salida y atrapándolos en lo profundo.

Solo

2018 - Dir: Hugo Stuven

Fuerteventura. Septiembre de 2014. En busca de la ola perfecta, el joven surfista Álvaro Vizcaíno se precipita por un acantilado en la zona más inaccesible de la isla. Lo que iba a ser una increíble jornada deportiva se transforma en 48 horas de agonía extrema. Con el cuerpo malherido y la cadera rota, deberá vencer a una naturaleza implacable y hacer frente a sus propios miedos para intentar sobrevivir.

