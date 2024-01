Música y encuentro en la primera semana de "En lo de Lucio"

Este semana, Canal 13 San Juan lanzó la nueva edición de su ciclo "En lo de Lucio", los encuentros musicales del reconocido músico y compositor Lucio Flores con otros artistas.

Sin ensayo previo y en un ámbito de amistad y admiración, cada nota musical y cada estrofa cantada, se convierten en magia para los sorprendidos espectadores.

En la primera emisión, Melisa Quiroga definió su paso por el programa como la experiencia de comulgar con la música. La cantante interpretó "El breve espacio" de Pablo Milanés y "Georgia on my mind" de Hoagy Carmichael.

También, Juanse Arano tuvo su momento junto al pianista y, en esta oportunidad el invitado eligió "El tiempo está después" de Fernando Cabrera y "Nada" de Horacio Basterra.

En la previa al estreno, Lucio Flores aseguró a Diario 13 San Juan su alegría por el regreso del ciclo y aseguró: "En esta edición los músicos son de muchos palos: folclore, indie, rock, tanguero, de todo. Fueron encuentros espontáneos, lo que salió en el momento, con temas que ellos también propusieron, no tan cómodos para ninguno, todos acústicos y todo improvisado ahí en el momento, en el primer encuentro en el estudio. A muchos les pintó hacer cosas que no hacen usualmente, entonces se creó una cosa muy particular, la cual me encanta a mí".

Invitados

En este nuevo año, los invitados que pasarán por el estudio de Flores serán: Ángelo Muñoz, Belén Ramet, Bruno Torino, Luis Hernández, Eli Domínguez, Gaby Dávila, Jonathan Vera, Jime Collado, Juanse Arano, Mama Ordan, María José Guillemain, Melisa Quiroga, Pablo Maldonado, Sebastián Garay, Tito Medina, Gustavo Troncoso y Yeidi Flores.