Estos son los nominados a los Premios Oscar

En las últimas horas se conocieron las nominaciones a los premios Oscar. Esta es la máxima premiación del cine internacional y cada uno de los listados ya dieron varias sorpresas.

Con el antecedente de los Critics Choice Awards y los Globos de Oro, las tendencias marcaron algunos filmes que, en este caso, también son reconocidos en varias categorías.

Barbie, que fue reconocida y aplaudida en galas anterior, en los Oscar tendrá una participación más discreta con tan sólo cinco nominaciones, entre las que no se encuentra Mejor Actriz Principal.

Por su parte, Oppenheimer que cuenta la historia de la vida y obra del creador de la bomba atómica participa en 13 categorías siendo la favorita de este premio.

Mejor Actor Principal, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director y Mejor Película, son las categorías destacadas en las que compite la gran favorita, que además, supone la oportunidad más clara que ha tenido Nolan a lo largo de su carrera para llevarse a casa la codiciada estatuilla.

Otras propuestas interesantes

Otra película que dio mucho de qué hablar en la temporada de premios fue Poor Things de Yorgos Lanthimos, la cual narra la historia de una chica que vuelve a la vida gracias a un científico loco. En esta segunda oportunidad, el personaje de Bella, interpretado por Emma Stone, desafiará los conceptos de la época y de sus propias creencias, informó Infobae.

Poor Things compite en 11 categorías, y aunque muchos expertos consideran que no tiene oportunidad contra el rotundo éxito de Oppenheimer, hay al menos una categoría en la que, se especula, tiene un Oscar garantizado: mejor actriz principal.

También la película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, pasó desapercibida en las anteriores premiaciones, la historia de la masacre Osage compite en los Oscar en 10 categorías, destacando Mejor Dirección, Mejor Película, Mejor Actriz Principal y Mejor Fotografía.

Listado de nominaciones

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Robert Downey Jr - Oppenheimer

Ryan Gosling - Barbie

Mark Ruffalo - Pobres criaturas

Robert de Niro - Los asesinos de la luna

Sterling K. Brown - American Fiction

MEJOR GUION ADAPTADO

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

MEJOR GUION ORIGINAL

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Maestro

Secretos de un escándalo

Vidas pasadas

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Emily Blunt - Oppenheimer

Da’Vine Joy Randolph - Los que se quedan

Danielle Brooks - El color púrpura

Jodie Foster - Nyad

America Ferrera - Barbie

MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Golda

Maestro

Oppenheimer

Pobres Criaturas

La Sociedad de la Nieve

DISEÑO DE VESTUARIO

Barbie

Los Asesinos de la Luna

Napoleon

Oppenheimer

Pobres Criaturas

MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL

American Fiction

Indiana Jones y el Dial del Destino

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“What Was I Made For?” - #Barbie

“I’m Just Ken” - #Barbie

“It Never Went Away” - American Symphony

“The Fire Inside” - Flamin’ Hot

Wahzhazhe (A Song for My People) - Killers of the Flower Moon

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Yo, capitán (Italia)

Perfect Days (Japón)

La sociedad de la nieve (España)

Sala de profesores (Alemania)

La zona de interés (Reino Unido)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Nimona

Elemental

The Boy and The Heron

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Barbie

Poor Things

Killers of The Flower Moon

Oppenheimer

Napoleon

MEJOR ACTRIZ

Emma Stone, ‘Poor Things’

Carey Mulligan, ‘Maestro’

Lily Gladstone, ‘Killers of the Flower Moon’

Annette Bening, ‘Nyad’

Sandra Huller, ‘Anatomy of a Fall’

MEJOR ACTOR

Cillian Murphy, ‘Oppenheimer’

Paul Giamatti, ‘The Holdovers’

Bradley Cooper, ‘Maestro’

Colman Domingo, ‘Rustin’

Jeffrey Wright, ‘American Fiction’

MEJOR SONIDO

• Oppenheimer

• Maestro

• The Zone of Interest

• The Creator

• Mission Impossible: Dead Reckoning Part One

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

• Oppenheimer

• Killers of The Flower Moon

• Maestro

• Poor Things

• El Conde

MEJORES EFECTOS VISUALES

The Creator

Godzilla Minus One

Society of the Snow

Mission Impossible Dead Reckoning

Guardians of the Galaxy Vol 3

MEJOR PELÍCULA

Barbie

Maestro

Past Lives

Poor Things

Oppenheimer

The Holdovers

American Fiction

Anatomy of a Fall

The Zone of Interest

Killers of the Flower Moon