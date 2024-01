La Multisectorial de la Cultura envió un comunicado a los legisladores nacionales

Nuevamente y con el objetivo de mantener firme su reclamo, la Multisectorial de la Cultura emitió un comunicado dirigido a los legisladores nacionales por San Juan, a los medios de comunicación y a toda la sociedad sanjuanina en rechazo al decreto de Necesidad y Urgencia presentado por el gobierno de Javier Milei y que perjudica a la cultura nacional en todas sus expresiones.

Como en ocasiones anteriores en que los artistas salieron a la calle a manifestarse en contra del desfinanciamiento a las instituciones culturales, en esta oportunidad se redactó un texto preciso y firme que mantiene el reclamo vigente.

Texto completo

A los y las legisladores nacionales por la provincia de San Juan

A los medios de comunicación

A la comunidad sanjuanina

La Multisectorial de Cultura de San Juan reitera el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y al proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus", e insistimos en su carácter antirepublicano, antidemocrático, antifederal que pretende una “Reforma Constitucional de facto” que aniquila garantías y derechos constitucionales básicos resultado de la lucha y el trabajo colectivo de la sociedad organizada.

Además, rechazamos y repudiamos las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo, acordadas con legisladores de los frentes Juntos Por el Cambio, Unión Cívica Radical y Coalición Federal ya que estas se fundan en beneficios sectoriales que solo maquillan el objetivo real de estos proyectos: la concentración del poder, el vaciamiento del estado, la entrega de tierras y recursos naturales y el desmantelamiento de la función social del Estado.

En el caso puntual de los artículos incluidos en el Capítulo III, relacionados con la cultura, nos manifestamos en contra de la derogación de la ley 24800 que da vida al Instituto Nacional del Teatro ya que atenta contra el federalismo y la diversidad cultural. De la misma manera repudiamos los recortes presupuestarios propuestos para el FNA, INAMU, INCAA y CONABIP por su carácter accesorio ya que de más se ha comprobado que dichos organismos no se financian con aportes del Tesoro Nacional sino que lo hace la misma comunidad artística, sus públicos y audiencias, y además generan superávit. Por lo que sólo resta entender que hay un capricho por desfinanciar estas instituciones para reasignar recursos y funciones para uso discrecional del Poder Ejecutivo.

Alertamos, además que este proyecto avasallador elimina la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), ambos dependientes del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que, como claramente explica el medio independiente LA MECHA, son instituciones que financian medios comunitarios o que defienden a las audiencias, promoviendo los derechos humanos fundamentales a la libertad de expresión y de acceso a la información. Medidas que además deben ser cuestionadas por no estar incluidas en el proyecto original, y que implican promover una falsa dicotomía entre prioridades estatales. El periodismo y los medios comunitarios trabajan en conjunto con los y las artistas en pos de la promoción de la educación y cultura y consideramos vil este intento de enemistar propuestas históricamente aliadas entre sí y con voluntad cooperativa.

Cabe mencionar que los recursos que pasan a la esfera del Poder Ejecutivo NO REGRESAN A LAS PROVINCIAS COMO COPARTICIPACIÓN y no financian hospitales, viviendas, obras públicas u otras necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas. De hecho, se desconoce cuál es la orientación de estos fondos que el Ejecutivo reclama como propios ya que el proyecto de ley no establece tal dirección. Estos recursos no implicarán una reducción impositiva para el ciudadano; sino que por lo contrario, impactarán directamente en la baja del consumo por parte de los mismos que verán en jaque su medio de vida.

Por último rechazamos también la derogación de la Ley N° 25.542, que no se modifica ni elimina del proyecto original, de precio uniforme de venta al público de libros. Esta derogación atenta contra la subsistencia de las editoriales independientes, como de las pequeñas librerías que son las que generalmente reciben la producción editorial local (de pequeña escala) y garantizan la bibliodiversidad.

La Ley Ómnibus deroga leyes, elimina instituciones con alcance federal y desfinancia organismos de fomento; con una decisión política elimina las instituciones en su conjunto y reasigna los recursos humanos, presupuestarios y materiales al poder ejecutivo nacional en clara actitud autoritaria. Asimismo, la conservación de la delegación de facultades discrecionales al Poder Ejecutivo por un año en el proyecto, pone en serio riesgo el Estado de Derecho protegido por la Constitución Nacional.

Por todo lo mencionado instamos a los legisladores nacionales por la provincia de San Juan a pronunciarse y a votar en contra de la totalidad del proyecto de Ley Ómnibus, a frenar el avance del Ejecutivo sobre las facultades del Congreso y sobre los derechos de los argentinos y argentinas.

LA CULTURA ES IDENTIDAD, SOBERANÍA E INDUSTRIA NACIONAL

NO ES MARCHA ATRÁS

NO AL DNU

NO A LA LEY ÓMNIBUS

LA CULTURA ES TRABAJO

ENCENDAMOS LA LUCHA PARA QUE NO APAGUEN LA CULTURA