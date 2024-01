Morrisey cancela sus shows en Argentina

Finalmente la expectativa de cientos de fanáticos de Morrisey quedó por el piso, cuando el músico anunció la cancelación de sus shows en Argentina.

También, el resto de Latinoamérica se quedó sin la gira "40 Years of Morrissey" del ex líder de The Smiths, cuando la productora local Move Concerts publicó la imagen de cancelación en sus redes sociales.

Este 17 de febrero el músico se presentaría en el Movistar Arena pero un tema de salud complicó todas las presentaciones pautadas: "Morrissey se encuentra bajo supervisión médica a causa de agotamiento físico. Se le ha ordenado descansar y permanecerá en Zúrich", rezó el comunicado sobre el estado del artista en sus redes sociales.

De esta manera se confirma la cancelación de toda la gira, que lo iba a llevar también a Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Sao Paulo y Brasilia durante febrero.

Devolución de las entradas

Si la compra fue realizada con tarjeta de crédito o débito, se hará el reintegro directamente a la tarjeta con la que se efectuó la compra. Los detalles compartidos por la productora:

Compras con Tarjeta de Crédito: el reintegro se verá reflejado en el próximo resumen dependiendo de la fecha de cierre de la misma.

Compras con Tarjeta de Débito: el reembolso se verá reflejado en la cuenta bancaria asociada. Este proceso podría tomar entre 7 y 10 días hábiles.