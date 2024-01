Las 5 mejores series de fantasía según la IA

La inteligencia artificial llegó para quedarse y, en muchos casos, para decidir sobre algunos aspectos. En esta caso la IA eligió las cinco mejores series de fantasía y estas fueron sus recomendaciones.

5. The Magicians (2015 – 2020)

Serie en torno a un grupo de jóvenes veinteañeros de Nueva York que estudian en una facultad secreta especializada en magia. Entre ellos está Quentin Coldwater, un alumno brillante pero inadaptado que ingresa en la Universidad de Brakebills para estudiar magia. Él y sus amigos descubrirán pronto que el mundo fantástico sobre el que leyeron en los libros cuando eran unos niños no sólo es real sino que además podría poner en serio peligro a la humanidad. Adaptación de las novelas de Lev Grossman.

4. Buffy the Vampire Slayer (1997 – 2003)

Una joven destinada a matar vampiros, demonios y otras criaturas infernales, se enfrenta a una vida de lucha contra el mal con la ayuda de sus amigos.

3. The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022 – presente)

En un periodo de relativa calma, los personajes se enfrentan al resurgimiento del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas hasta los majestuosos bosques de Lindon, el impresionante reino insular de Númenor y los confines más lejanos del mapa, estos reinos y personajes esculpirán legados que perdurarán en el tiempo. Serie de TV basada en los libros de J.R.R. Tolkien, ambientada en la Tierra Media, y que explora nuevas líneas argumentales en una época muy anterior a La comunidad del anillo.

2. The Witcher (2019 – presente)

Geralt de Rivia, un cazador de monstruos mutante, viaja en pos de su destino por un mundo turbulento en el que, a menudo, los humanos son peores que las bestias. Adaptación a la televisión de la saga literaria de Andrzej Sapkowski, que dio a su vez origen a una trilogía de prestigiosos videojuegos.

1. Game of Thrones (2011 – 2019)

Nueve familias nobles luchan por el control de las tierras de Poniente, mientras que un antiguo enemigo regresa después de estar inactivo durante milenios.

Fuente: IndieHoy