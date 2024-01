Estos son los ganadores de los Premios Globos de Oro 2024

Este fin de semana se entregaron los premios Globos de Oro 2024, en donde se premiaron a las mejores películas y series del último año del cine y la televisión internacional.

La gala se realizó en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y la ceremonia destacó el desempeño de actores, directos, guionistas, banda sonora de la industria global, tomando en cuenta la opinión de los 93 miembros que conforman la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

De esta manera, las estrellas de cine y televisión se reunieron en una noche marcada por el glamour en la que varios títulos como Los asesinos de la Luna, Barbie, Oppenheimer, Succession, Ted Lasso o The Last of Us, figuraron entre los favoritos en sus respectivas nominaciones.

Nómina de ganadores de la noche

Mejor película de Drama

"Oppenheimer" (Universal Pictures)

Mejor película de Comedia o Musical

"Pobres Criaturas" (Searchlight Pictures)

Mejor actriz en película de Drama

Lily Gladstone - "Los asesinos de la luna"

Mejor actor en película de drama

Cillian Murphy - "Oppenheimer"

Mejor actriz en película de comedia o musical

Emma Stone - "Pobres criaturas"

Mejor actor en película de comedia o musical

Paul Giamatti - "Los que se quedan"

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph - "Los que se quedan"

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. "Oppenheimer"

Mejor película de animación

"El niño y la garza"

Logro cinematográfico o de taquilla

"Barbie" (Warner Bros. Pictures)

Mejor director

Christopher Nolan - "Oppenheimer"

Mejor guión

Justine Triet y Arthur Harari - "Anatomía de una caídal"

Mejor banda sonora original

Ludwig Göransson - 'Oppenheimer'

Mejor canción original

'What I was Made for', Billie Eilish y Finneas O'Connell - 'Barbie'

Mejor serie de drama

"Succession" (HBO Max)

Mejor serie de comedia o musical

"El Oso" (FX)

Mejor miniserie

"Bronca" de Netflix

Mejor actriz en serie de drama

Sarah Snook - "Succession"

Mejor actor en serie de drama

Kieran Culkin - "Succession"

Mejor actriz en serie de comedia o musical

Ayo Edebiri - "El Oso"

Mejor actor en serie de comedia o musical

Jeremy Allen White - "El Oso"

Las películas más premiadas

"Oppenheimer" - 5

"Barbie" - 2

"Pobres criaturas" - 2

"Anatomía de una caída" - 2

"Los que se quedan" - 2