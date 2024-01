Televisión: los cinco mejores antihéroes

La figura del antihéroe, desde hace un tiempo comenzó a ganar espacio al punto que, actualmente está reinando en el cine y en las series. Lejos de los estereotipos de buenos y malos, estos personajes resultan más atractivos para el público que los héroes y los villanos. Este personaje presenta más humanidad, por lo tanto más contradicciones, y esto puede hacer que los espectadores lleguen a admirarlos rápidamente. Estos son los 5 mejores antihéroes de series de televisión.

Walter White (Breaking Bad)

El protagonista de Breaking Bad es uno de los personajes más complejos, interesantes y adorados de los últimos años: el hombre de familia que, a partir de un desesperante diagnóstico, ingresa en el mundo de la delincuencia para producir drogas. Además, paulatinamente desarrolla fuertes características de villano. Walter White (Bryan Cranston) es un antihéroe que representa la crítica al sueño americano, pone sobre el tapete las limitaciones de la clase media estadounidense y del sistema de salud.

Tony Soprano (Los Soprano)

Tony Soprano (James Gandolfini) es el protagonista definitivo de Los Soprano, una de las series más celebradas de las últimas décadas. El éxito de esta producción se debe en gran parte a la maestría de su construcción e interpretación. Un personaje que no tiene prurito a la hora de llevar a cabo sus delitos pero es carismático y admirable, muy inteligente y con una gran capacidad de estrategia.

Don Draper (Mad Men)

El director creativo de la agencia de publicidad Sterling Cooper es Don Draper (Jon Hamm), un hombre tan despiadado como cautivador. El protagonista de Mad Men tiene uno de sus principales atributos en la estética, el estilo y la elegancia, pero también es un hombre inteligente y con el que nadie querría meterse. Con una gran carga narcisista, este antihéroe refuerza sus encantos al ser un mujeriego pero también un gran poderoso del mundo de la publicidad.

Wendy Byrde (Ozark)

Wendy Byrde (Laura Linney ) es la matriarca de la familia criminal que se dedica al tráfico de drogas. Es una auténtica manipuladora que sabe cómo apelar a la emocionalidad de sus adversarios para conseguir lo que quiere. No hay muchas cosas que puedan interponerse en su camino, ya que la moral no es problema para ella. Sin embargo, no se constituye como una completa villana, ya que es adorada por el público, a quien pone en jaque con sus habilidades intelectuales y la crítica a la hipocresía de la sociedad.

Hank Moody (Californication)

Con fuertes reminiscencias a Charles Bukowski, este escritor californiano es tan incorrecto como adorable. Dave Duchovny, estrella de Los expedientes X, construye un personaje alcohólico, promiscuo, vago y con serios problemas para asumir compromisos con las personas que lo rodean. Es su ingenio y encanto lo que lo lleva a ser siempre perdonado por el amor de su vida, su hija y su amigo y representante. Sin dudas, uno de los mejores antihéroes de la televisión, como el famoso escritor que sirvió de inspiración.

