Shakira llega a Argentina con el “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Este miércoles y luego de seis largos años, Shakira anunció que llegará a Argentina con su espectáculo "Las Mujeres Ya no Lloran World Tour".

Esto sucederá el próximo 7 de marzo del 2025 en el Campo Argentino de Polo con producción de Fenix Entertainment, marcando su tan esperado regreso al país.

Además de Argentina, la ex de Gerard Piqué se presentará en Chile, Brasil, México y países como Perú que no fueron parte del tour anterior. Un llamativo caso es el regreso de la colombiana a su Barranquilla natal donde no canta desde hace 19 años.

Entradas

La Preventa Santander Select Visa para su esperado concierto en Argentina estará disponible en entradauno.com a partir del miércoles 9 de octubre a las 10 y por 48 horas o hasta agotar stock. Una vez agotada la Preventa Santander Select Visa, comenzará la Preventa Santander Visa por 48 horas o hasta agotar stock.

Finalizadas las preventas, comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.