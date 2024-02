'Diablo Morado', el jugado lanzamiento de una promesa del trap sanjuanino

La llegada de las plataformas digitales a la música ha permitido que cada vez sean más los jóvenes que se atreven a crear canciones, en estudios que arman en sus casas. San Juan no es la excepción y Emhir es una muestra de ello. Con mucho trabajo y sacrifico detrás recientemente pudo lanzar 'Diablo Morado', un EP que reúne 5 canciones de su autoría.

'Esto nació por mis ganas de relatar todo lo que transcurrí en el 2023. El nombre Diablo Morado es por Gengar, un pokémon de ese color que hoy en día siempre está presente en mi vida, porque por ejemplo es el nombre de mi sello: 'Gengar Motion'. Este EP cuenta cosas que vivimos con mis colegas. Fue algo de mucho aprendizaje que tuvo su cuota de esfuerzo y de rebeldía. Con esto me di cuenta que cuando hago esto soy como este personaje', expresó el artista a Diario 13.

Emhir reveló que la posibilidad de publicar un conjunto de canciones, fue algo que surgió casi de casualidad. Actualmente lo normal es que los exponentes se centren en trabajar sencillos fuertes que los den a conocer frente al público. Son muy pocos los que la juegan por publicar un Extended Play o un álbum conceptual. En el caso del joven, el destino lo hizo encontrarse con varios temas ya prácticamente terminados, los cuáles tenían una suerte de relación entre si.

'Para ser sinceros no tuve la idea y dije: 'Vamos a ponernos a hacer un EP o un álbum'. El año pasado si bien saque canciones no fueron tantas ya que tuvimos shows y otros compromisos, hicimos el crecimiento por otro lado. Pero durante el proceso se hicieron bastantes canciones que nunca se habían publicado. Cuando me puse a ver que tema lanzar a mediados de octubre, me encontré con un montón de sencillos buenos que me encantaban y no podía dejar afuera. Además todas tenían una conexión entre si', contó.

Este trabajo discográfico esta compuesto por 'Dreamboys Vol. 2', 'Empresarios Talentosos' en colaboración con otro sanjuanino llamado Kid Shooter, 'Efecto Gengar', 'Me salvaron la vida' junto a otro exponente local conocido como Trxjan y finalmente 'Diablo Morado'. A excepción del primer sencillo, la producción de todos los beats estuvo a cargo del mencionado Kid Shooter.

'En la primer canción fue Matz quiense encargo del beat, la estructura de la canción, efectos vocales y demás. El resto fue puro y exclusivo sonido de Kid Shooter ya que gracias a la vida nos hicimos muy amigos y tan buenos compañeros de trabajo que a la hora de hacer una canción deposito toda mi confianza en el ya que se que va a hacer que suene como debe sonar', manifestó.

El resultado final no sólo dejó satisfecho a Emhir y a todo el equipo de trabajo de Gengar Motion, sino también a todos sus seguidores. Ya que si bien esta idea no fue muy premeditada ni programada con anterioridad, el público la recibió de buena manera y ya eligió su sencillo favorito de entre los 5 que se lanzaron de manera simultánea.

'La verdad fue sorprendente ya que si bien el miedo estaba en sacar mi primer EP, la seguridad de querer mostrar lo que habíamos creado y el nuevo sonido que presentamos fue mas grande que el miedo. La gente lo recibió muy bien y hasta me sorprendió ya que ellos definen que temas les gusta mas cuando vos pensabas que podía ser otro totalmente diferente', sentenció.