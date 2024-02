El abismo de Kiruna, la nueva historia que arrasa en Netflix

En las últimas semanas, la plataforma de la N roja sumó a su catálogo una historia de catástrofe sueca que comenzó a marcar tendencia entre los exigentes suscrittpores.

Se trata de "El abismo de Kiruna" una película que está generando revuelo por su atrapante argumento: “Mientras la ciudad sueca de Kiruna se hunde, Frigga se ve dividida entre su familia y su trabajo como jefa de seguridad de la mina subterránea más grande del mundo”.

Tuvá Novotny, Kardo Razzazi, Edvin Ryding, Felicia Truedsson, Peter Franzén y Tintín Poggats Sarri son los protagonistas de este film de 103 minutos de duración que fue grabado en Kiruna, Suecia, y en la ciudad finlandesa de Tampere durante 2022.

Criticas divididas

Esta historia, como suele suceder con las novedades, generó opiniones divididas por parte de los especialistas. Por ejemplo, Heaven of Horror afirmó que “el primer acto es genial con personajes creíbles, pero el acto final es terrible con un enfoque equivocado“. Por su parte, Decider comentó: “Se puede ver pero ten cuidado, no ofrece mucho más allá de un puñado de emociones familiares y una modesta actuación de Novotny”.

Desde Ready Steady Cut dijeron: “No es la peor película de catástrofes que existe, pero tampoco es la más memorable. Tiene una premisa interesante, un gran reparto y unos efectos especiales sobresalientes. Sin embargo, la trama es predecible”. Finalmente, Voices From The Balcony no se guardó nada y definió al largometraje como “una forma decente de matar el tiempo, pero nada especial o memorable”.

Fuente: IndieHoy