Mama Ordan celebra sus diez años de música con un acústico imperdible

Recientemente y con motivo de sus diez años de solista en la música y su cuarto álbum de estudio, Marcos Ordan presentó canciones en formato acústico, un tema por cada disco a través de videos filmados en la intimidad de su casa.

La primer canción es la versión acústica de Eternal Fire, la versión original (del primer disco Yes, yes, yes! 2013 ) fue filmada en Jamaica, producida por Boris Kintu de Uganda y la voz de Kozmik Consciousnez de Jamaica.

La segunda canción "Sanar Mi Espíritu" del segundo disco RESPETO la versión original fue producida por Randall Castro de arNine Music 2016 (Costa Rica).

La tercer canción "Que Se Vaya", del tercer disco VOLVER A LA BASE la versión original fue producida por Randall Castro de arNine Music 2017 (Costa Rica) y cantada junto a Israel Montenegro.

Hasta llegar a la cuarta canción la mas actual "No Sé Vos", del cuarto y reciente disco llamado MARCOS (2023), la versión original fue producida por Cristian Jorquera (Retoño estudio).

Ficha Técnica

Voz: Mama Ordán

Coros: Pablo Salla 1,2,3 y 4

Guitarra acústica: Juan Millán 1 y 2

Guitarra acústica: Cristian Martínez 3 y 4

Dirigido y filmado por: GabiFilms

Producción general: Estudio Ordán

Grabación en directo: Sergio Manganelli (El Hornito)

Iluminación: Maxi Almerich (Molleja estudio)

Segunda cámara y asistente de dirección: Gonzalo Araoz