Sting y Billy Joel juntos en un tema clásico de The Police

Durante le último fin de semana, dos grandes de la música internacional se unieron para locura y alegría de sus fanáticos

Este hecho sin precedentes tiene como protagonistas a Billy Joel y Sting quienes dieron inicio a su gira conjunta en el estadio Raymond James de Tampa, Florida.

Cada músico y compositor realizó su su show propio con canciones de su autoría, pero para cerrar el show se reunieron para cantar frente a la ovación del público presente.

Sting tocó un total de 16 canciones tanto de su carrera solista como de su discografía junto a The Police. Joel se unió en el primer tema del set, “Every Little Thing She Does Is Magic”, y le dedicó unas palabras a su colega, informó el sitio setlist.fm.

“Vi a este tipo cuando vino con su banda a los Estados Unidos y quedé impresionado. Esto fue a finales de los años 70. Pensé que era genial entonces y creo que es genial ahora. Es uno de mis músicos favoritos de todos los tiempos”, le dijo Billy al público.

Por su parte, el compositor y pianista estadounidense interpretó una lista de 24 canciones, compuesta por clásicos como “My Life” o “New York State of Mind”, un cover de “Start Me Up” de los Rolling Stones, y “Big Man on Mulberry Street” junto a Sting.