Silvina Fredes: 'La danza árabe es misteriosa, mágica, es pura sensualidad femenina'

En el comienzo de la semana, en Banda Ancha, el arte y la danza tuvieron su espacio con la presencia de Silvina Fredes, la reconocida bailarina y docente de San Juan.

En el comienzo de la charla con Romina González, la invitada se refirió a su vida con la danza árabe y comentó: "Desde niña estoy vinculada a la danza, pero con la árabe desde los 28 años", comenzó diciendo Fredes.

Luego agregó: "De chica tenía una curiosidad por esta danza y cuando la empiezo a estudiar y a conocerla, me enamoro porque la siento muy misteriosa, mágica, trabajando esa parte de la sensualidad, de la feminidad...En mi caso no tuvo que ver con las raíces, siempre la gente me pregunta".

"La danza árabe me despertó como mucha sensibilidad y esa conexión conmigo misma. Desde chica hice folclore, español, clásico, tango, salsa y ritmos latinos", detalló Silvina.

Luego sobre el vestuario y los movimientos del árabe, la entrevistada comentó: "El conectarme con mi cadera, desde otro lugar, me hizo sentir cosas distintas. Es como una conexión muy interna, así como el flamenco es hacia afuera, el árabe es hacia adentro, es más conocerse a una misma, conocer el cuerpo, eso fue lo que más me gustó".

Crecimiento y popularidad

Fredes está al frente de un instituto de danza en donde comparte su experiencia y la trasmisión de esta particular cultura: "La apertura de la escuela de danza se dio porque las alumnas querían aprender a bailar árabe y, acá en San Juan no había dónde. Comencé por insistencia de dos amigas a enseñar en el comedor de mi casa, entonces a partir de ahí y por las presentaciones en los shows, comenzó a crecer el interés", dijo la mujer.

"Llegué a trabajar en diez escuela con salsa y en un gimnasio y, por insistencia de mi papá que decía vamos al centro, él daba tango y folclore y alquilamos un salón grande. También estábamos en un taller de cultura y se formó FATME. El nombre surgió en una charla con una amiga que me contó que su primera hija se llamaría así, me encantó y le puse así al instituto. Lo más gracioso es que ella nunca llamó así a su hija porque se iba a llamar con un instituto de danza. Luego en un viaje a Egipto descubrí que significa Fátima, nombre de la hija de Mahoma", aseguró Fredes.

"Llegué a Egipto de la mano de un maestro y, cuando me vieron bailar, me contrataron para shows y luego, en 2018, para que de clases dentro de un festival. Quedé fija en el staff de maestros y cada año, en julio viajo para dar clases en el "Crazy night Festival. Allí todo es muy emocionante, en un mundo muy distinto. La mujer egipcia me encanta porque es muy fuerte, empoderada, muy segura de sí misma, eso me inspira mucho y me conecté con esa parte de la seguridad que me gustó mucho", aseguró Silvina Fredes en una entrevista sobre su vida y su pasión por la danza árabe.

Para cerrar, la entrevistada comentó acerca del Seminario Intensivo de Danzas Árabes que se realizará en agosto SIDCA y este año llega Virginia, de Estados Unidos, una estrella de la danza.