Alejandro Schujman: 'Traigo llaves del amor propio para pensar, entender y no repetir errores'

Este sábado 23 de marzo, la Sala Z recibirá a Alejandro Schujman con su espectáculo "Primero yo, después te quiero" (no es egoísmo, es amor propio), bajo la dirección de Pablo Fábregas.

En contacto vía zoom, con Romina González y Daniel Tejada, el psicólogo comenzó diciendo: "Yo hace mucho tiempo que voy por escenarios de distintos lugares del país y del mundo y lo que viene sucediendo, es que la gente sufre por amor por otro, cuando hay algo del amor propio no está como tiene que estar. Nos han enseñado que mucho amor propio es demasiado que hay que pensar en el otro, que la empatía, etc., lo que es cierto, pero que si no tenemos el vínculo con nosotros mismos no podemos elegir una pareja.", aseguró el entrevistado.

Luego sumó: "Voy por primera vez a San Juan con este obra, que es un encuentro con la gente donde llevo en la valija llaves, que son llaves del amor propio para pensar, entender y no repetir viejos errores para entender qué nos falta, para poder tener al amor lindo que todos nos merecemos", añadió Schujman.

"Desde el amor propio llevo la guitarra, no soy cantante pero voy a cantar algunas canciones que cantamos y que tienen que ver con el amor tóxico como los temas de Luis Miguel, Ricardo Arjona. Cantamos muchas cosas sin darnos cuenta 'te vas porque yo quiero que te vayas...'".

Para cerrar, Alejandro Schujman aclaró: "Hay que huir del tóxico pero cuando nosotros estamos bien, entra un ratito y se va porque podemos elegir".

Acerca de la creación de su nuevo espectáculo que comenzó una gira por Buenos Aires, Mendoza y ahora llega a San Juan, Schujman mencionó: "Durante la pandemia, me comenzaron a preguntar sobre la pareja, y ahí comencé a meterme con el amor de estos vínculos y de ahí empecé con esta propuesta con la que llego a San Juan. Son años de experiencias de haber visto y haber sufrido las propias y las de mis pacientes".

Acerca del límite del amor propio, el psicólogo comentó: "El límite siempre es la responsabilidad afectiva, saber que lo que yo hago tiene consecuencias sobre la vida de quien tengo enfrente, entonces yo me voy a cuidar y si el cuidarme a mí te lastima a vos, entonces ya estoy rompiendo una barrera y, el narcisista tiene muy poco amor propio y no lo sabe, no va al psicólogo. En definitiva, el límite no es embromarle la vida a nadie", aseguró Schujman sobre su espectáculo en San Juan.

El Dato

"Primero yo, después te quiero" (no es egoísmo, es amor propio).

Alejandro Schujman

Sala Z, 21 horas (Pedro Echagüe Oeste 451)

Entradas anticipadas: passline